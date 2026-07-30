  • Новость часаРоссийские войска за сутки освободили четыре населенных пункта
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    Что помогает Северному морскому пути быть нарасхват
    Эксперт объяснил символичность поражения завода на проспекте Степана Бандеры
    ExxonMobil не выполнила условия возвращения в проект «Сахалин-1»
    NYT: Атака беспилотников на египетский порт показала силу Ирана
    Пораженные ударами заводы во Львове имели стратегическое значение для Киева
    Поддубный сообщил о создании новой системы ПВО против украинских БПЛА
    БПЛА «Герань-4 Сикер» перехватили суда с военными грузами для ВСУ
    На Украине выразили разочарование результатами встречи Зеленского с Трампом
    Вован и Лексус рассказали об абсурдном разговоре с сыном иранского шаха Пехлеви
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему Трамп уперся в Иран

    Если Трамп опасается начать полномасштабную войну против Ирана – на которую у него нет ни сил, ни политического капитала, ни, в конце концов, времени, – то почему бы просто не прекратить боевые действия, без всяких договоров и соглашений? Потому что окончательно посыплется западоцентричный мир.

    3 комментария
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Украине обрезают морскую инфраструктуру

    Москва взялась за последовательную и целенаправленную ликвидацию морской инфраструктуры Украины. Это уже не удары устрашения или возмездия. Это реализация стратегии.

    12 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Запад воюет с какой-то другой Россией

    Мы сами не осознаем, насколько грандиозный процесс переживаем прямо сейчас, когда стараемся сохранить созданное в нынешние непростые, в буквальном смысле военные времена, когда обстоятельства склоняют к «твердой руке» и закручиванию гаек.

    17 комментариев
    30 июля 2026, 12:36 • Новости дня

    Минобороны сообщило о способности российских дронов поражать любые цели

    Минобороны заявило о способности высокоточных БПЛА поражать любые цели

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска беспилотных систем используют высокоточные БПЛА, способных гарантированно ликвидировать объекты противника на всей территории Украины, сообщило Минобороны.

    Вооруженные силы активно применяют современные ударные аппараты в зоне проведения спецоперации на Украине, сообщает Минобороны. Отмечается исключительная эффективность работы профильных расчетов.

    «Подразделения войск беспилотных систем используют высокоточные БПЛА, способные уничтожить любую цель на всей украинской территории», – подчеркнули в ведомстве.

    Желающим присоединиться к бойцам предлагают узнать подробности на портале Беспилотныевойска.рф.

    Ранее российские военные атаковали выставку ударных беспилотников в пригороде Киева.

    До этого Вооруженные силы России поразили киевское предприятие по производству дронов большой дальности.

    В июне операторы отечественных аппаратов «Гербера» нанесли точные удары по энергетическим объектам противника в нескольких регионах.

    29 июля 2026, 17:35 • Новости дня
    Медведев назвал условие сохранения России

    Медведев заявил о необходимости победы в спецоперации для сохранения России

    Медведев назвал условие сохранения России
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев назвал победу в специальной военной операции единственным способом сохранить страну.

    «Как можно сохранить нашу страну? А сохранить нашу страну можно только одним способом: победой в специальной военной операции», – сказал Медведев на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов», передает РИА «Новости».

    Политик назвал сохранение России общей задачей всех политических сил. Он добавил, что противники всегда пытались расшатать ситуацию в стране, поскольку им не нравится независимость россиян.

    Председатель партии отметил, что сейчас государство испытывают на прочность, а Запад открыто использует Украину как таран. В связи с этим гражданам необходимо сплотиться и занять единую позицию для достижения победы.

    В мае этого года Медведев назвал семь причин для неизбежного распада Украины. Ранее политик сообщил о принятии более 160 законов для поддержки участников спецоперации.

    В прошлом году председатель «Единой России» заявил о продолжении боевых действий до полного достижения поставленных целей.

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    29 июля 2026, 17:50 • Новости дня
    Российские военные поразили резервуар с топливом и три сухогруза ВСУ
    Российские военные поразили резервуар с топливом и три сухогруза ВСУ
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России нанесли высокоточные удары по объектам в портах Одессы и Южного, а также по морским судам, работающим на украинскую армию, сообщило Минобороны.

    Атаки осуществлялись с применением высокоточного оружия воздушного базирования и ударных беспилотников, говорится в сообщении ведомства в Max.

    В результате успешных действий был поражен резервуар с горюче-смазочными материалами для ВСУ в порту Одессы. Кроме того, в порту Южный под удар попали два сухогруза, которые доставили грузы военного назначения.

    Также российские силы атаковали еще один сухогруз на переходе морем северо-западнее острова Змеиный. Это судно осуществляло доставку грузов для украинской армии в порт Одессы.

    Накануне российские беспилотники поразили сухогруз с военными грузами для ВСУ возле Одессы.

    Несколькими днями ранее Вооруженные силы России нанесли серию ударов по украинской транспортной инфраструктуре.

    До этого военные уничтожили быстроходный десантный катер в Николаевском морском торговом порту.

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    29 июля 2026, 19:35 • Видео
    Мольбы Зеленского в США: главное

    На встрече президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Вашингтоне отсутствовала пресса, но подвести ее итоги можно по косвенным признакам: Украина опять не получила того, чего хотела.

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    30 июля 2026, 10:21 • Новости дня
    Пораженные ударами заводы во Львове имели стратегическое значение для Киева
    Пораженные ударами заводы во Львове имели стратегическое значение для Киева
    @ Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Пораженные российскими военными львовские заводы ЛДАРЗ и «Лорта» имели ключевое значение для безопасности и экономики для Украины, следует из документов правительства Украины.

    Пораженные в ходе ударов Вооруженных сил России предприятия во Львове играют стратегически важную роль для украинского военно-промышленного комплекса, передает ТАСС.

    Завод ЛДАРЗ занимался производством двигателей для крылатых ракет FP-5 «Фламинго». Предприятие «Лорта» выпускало бортовую электронику и радиолокационные системы для ракетного комплекса «Нептун-МД».

    Оба оборонных предприятия получили статус стратегических еще в 2015 году. Именно тогда украинские власти при поддержке западных стран взяли курс на активную милитаризацию страны. Документы правительства, подтверждающие этот статус, оказались в распоряжении журналистов.

    Накануне Министерство обороны России отчиталось о массированном ударе по объектам военной инфраструктуры. Целями стали военные аэродромы, логистические центры и предприятия ВПК в нескольких областях, включая Киевскую, Львовскую и Днепропетровскую.

    Ранее Министерство обороны России подтвердило поражение львовского авиационного завода «ЛДАРЗ».

    Российские военные разрушили киевские мощности по выпуску систем управления для ракет «Фламинго» и «Нептун-МД».

    В начале месяца под удар попали столичные заводы по производству беспилотников «Лютый».

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    29 июля 2026, 23:50 • Новости дня
    Трамп призвал Зеленского «просто закончить войну» на Украине
    Трамп призвал Зеленского «просто закончить войну» на Украине
    @ Aaron Schwartz/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп рассказал, что во время недавней встречи с Владимиром Зеленским призвал украинского лидера «просто закончить войну» на Украине.

    Трамп заявил о желании добиться завершения конфликта на Украине. «Так что я сказал: «Просто закончи войну», – заявил президент США.

    При этом американский президент особенно выделил гуманитарный аспект происходящего, отметив, что гибель людей в ходе конфликта, по его мнению, должна быть немедленно остановлена, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США во вторник принял в Белом доме главу киевского режима. Зеленского провели на встречу с президентом США через боковой вход вместо парадного.

    На Украине выразили разочарование результатами встречи Зеленского с Трампом.

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    30 июля 2026, 09:39 • Новости дня
    ВС России поразили участвующий в производстве ракет «Фламинго» завод
    ВС России поразили участвующий в производстве ракет «Фламинго» завод
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Киеве были атакованы сборочное предприятие «Завод Маяк» и «Электротехнический завод», выпускающий ударные дроны средней дальности, также поражены авиационный завод «ЛДАРЗ» во Львове и химический завод в Ровенской области, сообщило Минобороны.

    Министерство обороны назвало цели, пораженные в ходе массированного удара по Киеву и западным регионам Украины.

    В украинской столице были атакованы сборочное предприятие «Завод Маяк», производящее комплектующие для беспилотников типа FP-1,-2, и «Электротехнический завод», выпускающий ударные дроны средней дальности, передает Минобороны.

    В Ивано-Франковской области поражены предприятия «СКБ ОВТ» и «НЕФТЕМАШ», задействованные в производстве и хранении крылатых ракет «Фламинго» и оперативно-тактических ракет.

    Во Львове удар пришелся по авиационному заводу «ЛДАРЗ», где ремонтируют двигатели для крылатых ракет и беспилотников, а также по заводу «ЛОРТА». Последнее предприятие производит бортовую электронику для ракет и радиолокационные системы для комплекса «Нептун-МД».

    Кроме того, в Ровенской области атакован химический завод «РОВНОАЗОТ», выпускающий компоненты ракетного топлива.

    В Днепропетровской области поражен завод «Аквапласт», собирающий беспилотники и безэкипажные катера.

    Также в Одесской области поражены три сухогруза с военным имуществом: один в порту «Южный», а два других – южнее и восточнее Одессы.

    Напомним, ВС России в четверг нанесли массированный удар с применением высокоточного оружия и беспилотников по военной инфраструктуре в семи украинских регионах.

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    30 июля 2026, 05:00 • Новости дня
    БПЛА атаковали склад Wildberries в Пензенской области
    БПЛА атаковали склад Wildberries в Пензенской области
    @ Официальный канал МЧС России в «Максе»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на склад компании Wildberries начался пожар, по предварительной информации, есть пострадавший, сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

    «Вражескими беспилотниками совершена террористическая атака на склад Wildberries. По предварительной информации, есть один пострадавший, порядка 200 сотрудников эвакуировано», – сообщил глава региона в «Максе».

    На место происшествия прибыли пожарные расчеты, сотрудники МЧС, бригады скорой помощи и правоохранительные органы.

    Губернатор напомнил гражданам о строгом запрете на видеосъемку и публикацию кадров с последствиями атак дронов и работой систем противовоздушной обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина почти ежедневно наносит удары по распределительным центрам Wildberries.

    В середине июля логистические центры компании в Котовске и Электростали подверглись массированной атаке украинских беспилотников.

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    30 июля 2026, 07:58 • Новости дня
    ВС России поразили ВПК Украины в Киеве, Львове и пяти областях
    ВС России поразили ВПК Украины в Киеве, Львове и пяти областях
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские вооруженные силы провели атаку с применением высокоточного оружия и беспилотников по военной инфраструктуре в семи украинских регионах, сообщило Минобороны.

    Массированный удар наносился с использованием дальнобойного высокоточного оружия наземного, воздушного и морского базирования, а также беспилотников в ночь на четверг, целями стали украинские военные объекты, указало ведомство в Max.

    Под удар попали военные аэродромы, предприятия оборонно-промышленного комплекса, телекоммуникационные и логистические центры. Пораженные объекты располагались в Киеве, Львове, а также в Ивано-Франковской, Житомирской, Ровенской, Винницкой и Днепропетровской областях.

    Кроме того, российские силы атаковали суда, задействованные в доставке вооружения и военного имущества. В порту «Южный» был поражен сухогруз, еще два корабля аналогичного типа подверглись ударам к востоку и югу от Одессы.

    Напомним, 26 июля российская армия атаковала военно-промышленные комплексы и логистические узлы киевского режима. Вооруженные силы России поразили заводы по производству беспилотников в Киеве. В середине июля высокоточные удары уничтожили сухогрузы в портах Черноморска и Одессы.

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    29 июля 2026, 20:59 • Новости дня
    Российская авиация уничтожила пункты управления ВСУ бомбами ФАБ-500

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы нанесли сокрушительные удары тяжелыми авиабомбами по объектам украинской армии в Херсонской и Харьковской областях.

    Российские военные применили фугасные бомбы для ликвидации вражеских объектов, передает ТАСС. «Минобороны России опубликовало видео нанесения авиационных ударов ФАБ-500 с унифицированным модулем планирования и коррекции по пункту управления 144-й отдельной механизированной бригады ВСУ в н. п. Тягинка Херсонской области и пункту временной дислокации 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе н. п. Васильевка Харьковской области», – говорится в сообщении ведомства.

    В министерстве добавили, что успешное поражение намеченных целей подтвердили средства объективного контроля в режиме реального времени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская авиация нанесла успешные удары по позициям украинских подразделений в Донецкой Народной Республике и Сумской области.

    Доукомплектованная связистами 159-я механизированная бригада ВСУ столкнулась с серьезными потерями личного состава.

    В начале июля Воздушно-космические силы России уничтожили пункт временной дислокации этого подразделения у Захаровки в Харьковской области.

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    29 июля 2026, 22:13 • Новости дня
    Суд приговорил экс-замгубернаторов Белгородской области к длительным срокам

    Суд Москвы приговорил Зайнуллина и Базарова к 20 и 19 годам колонии

    Tекст: Антон Антонов

    К 20 и 19 годам лишения свободы приговорил Мещанский суд Москвы бывших заместителей губернатора Белгородской области Рустэма Зайнуллина и Владимира Базарова по делу о хищениях при строительстве оборонительных сооружений в регионе.

    «Окончательно назначить Базарову наказание в виде лишения свободы на срок 19 лет… Зайнуллину – на срок 20 лет», – приводит РИА «Новости» слова судьи.

    Кроме длительных сроков лишения свободы, фигуранты дела получили крупные денежные штрафы. Зайнуллин должен заплатить почти 500 млн рублей, Базаров – ровно 500 млн рублей. Осужденных лишили права занимать должности на государственной службе на сроки более десяти лет.

    Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима. Прокурор Милана Дигаева просила назначить Базарову 21 год лишения свобода и штраф в 500 млн рублей, а Зайнуллину — 22 года лишения свободы и штраф 474 млн рублей, передает РБК.

    Начальник ОГБУ «УКС (Управление капительного строительства) Белгородской области» Алексей Сошников получил 20 лет со штрафом в 500 млн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Москве взыскал почти 1 млрд рублей с бывших чиновников и бизнесменов, обвиняемых в коррупционном обогащении при строительстве фортификаций в Белгородской области.

    Речь идет о хищении денег, выделенных на строительство фортификационных сооружений на оборонительных позициях для прикрытия государственной границы с Украиной.

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    30 июля 2026, 11:33 • Новости дня
    Поддубный сообщил о создании новой системы ПВО против украинских БПЛА
    Поддубный сообщил о создании новой системы ПВО против украинских БПЛА
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    В России создается инновационная система противовоздушной обороны, основанная на эшелонированных мобильных группах для эффективного перехвата вражеских беспилотников, заявил представитель первой пятерки федерального списка кандидатов «Единой России» на выборах в ГД, военкор, замгендиректора ВГТРК Евгений Поддубный.

    Поддубный рассказал, что основу новой ПВО составят эшелонированные мобильные группы, действующие на разных высотах, передает ТАСС.

    «Мы сейчас <…> конструируем абсолютно новую систему противовоздушной обороны, в которую добавляются абсолютно ранее не предполагавшиеся в этой системе элементы», – отметил Поддубный.

    Он пояснил, что мобильные огневые группы будут выстраиваться на маршрутах пролета вражеских беспилотников, а не просто обеспечивать объектовую оборону.

    Для успешной защиты от дронов, по словам журналиста, необходимы три условия: наличие радиолокационных станций, мобильность огневых групп и четкое взаимодействие подразделений. Поддубный подчеркнул, что появление новых беспилотных средств заставляет армии по всему миру переосмысливать свои системы ПВО в режиме реального времени.

    Противник постоянно повышает возможности своих дронов, стремясь сравнять их по характеристикам с ракетами средней дальности. В связи с этим весь мир сейчас идет по пути перевооружения и переосмысления средств поражения, заключил военкор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Андрей Белоусов заявил об активном внедрении мобильных огневых групп для защиты от беспилотников.

    Глава военного ведомства рассказал об оснащении таких подразделений FPV-перехватчиками.

    Военный эксперт Борис Джерелиевский призвал создавать комплексную систему противовоздушной обороны с радиолокационными станциями.

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    30 июля 2026, 11:52 • Новости дня
    БПЛА «Герань-4 Сикер» перехватили суда с военными грузами для ВСУ
    БПЛА «Герань-4 Сикер» перехватили суда с военными грузами для ВСУ
    @ Минобороны России

    Tекст: Вера Басилая

    Применение аппаратов «Герань-4 Сикер» позволило сорвать морские поставки вооружения, поразив три транспортных корабля и крупное хранилище топлива на черноморском побережье Украины, сообщило Министерство обороны.

    Российские военные успешно атаковали логистическую инфраструктуру противника. В ведомстве уточнили, что целями стали объекты в порту Южный, где повреждения получили два грузовых судна с военным снаряжением, следует из сообщения в Max Минобороны.

    Еще один транспортный корабль, направлявшийся в Одессу, был перехвачен в открытом море к северо-западу от острова Змеиный. Кроме того, в самой Одессе прямым попаданием ликвидирован масштабный резервуар с горючим для украинской армии.

    «Регулярные удары по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ, снижают возможности для транспортировки вооружения противника», – заявили представители министерства. Всего в ходе операции беспилотники поразили три логистических судна.

    Ранее российские военные поразили резервуар с топливом и три сухогруза ВСУ.

    Несколькими днями ранее армия России атаковала портовую инфраструктуру в Николаеве, Одессе и Измаиле.

    Всего с середины июля Вооруженные силы уничтожили не менее 28 транспортных судов с военными грузами.

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    30 июля 2026, 11:50 • Новости дня
    Эксперт объяснил символичность поражения завода на проспекте Степана Бандеры

    Эксперт Онуфриенко: Россия лишает Украину возможности защищать небо над портами

    Эксперт объяснил символичность поражения завода на проспекте Степана Бандеры
    @ Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Россия поражает предприятия украинского ВПК, выпускающие, в том числе, средства ПВО. Тем самым у Киева снижается возможность защищать небо над портами, через которые идет основной военный импорт в интересах ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Михаил Онуфриенко. Ранее Россия поразила объекты ВПК в Киевской, Львовской, Ивано-Франковской и других областях.

    «Удары по объектам так называемого украинского ВПК показывают, что Россия сосредотачивается на выведении из строя предприятий, выпускающих ракеты и БПЛА для атак в прифронтовой зоне и по нашим дальним тылам. Причем, поражаются не все площадки, а лишь критические для производства», – пояснил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

    В этой связи он указал на важность поражения объектов на заводе «Маяк», находящемся в Киеве. «Производимые на предприятии БПЛА Fire Point способны нести центнер взрывчатки на расстоянии до 1,5 тыс. км. То есть в данном случае Россия напрямую занимается повышением безопасности мирных жителей и инфраструктуры, расположенных в глубине страны», – отметил спикер.

    «Кстати, предприятие расположено на проспекте Степана Бандеры, что придает удару символическое значение», – заметил собеседник. «Я не раз бывал на «Маяке» – это огромный советский завод с корпусами из железобетона и массой подвальных помещений. Поэтому уверен, это далеко не последний удар», – добавил эксперт.

    «Важно также поражение мощностей «Электротехнического завода», занимающегося сборкой разведывательных и ударных беспилотников, в том числе мультикоптерного типа, к которым относится так называемая «Баба Яга» и его аналоги. Россия тем самым лишает Украину возможности к масштабированию производства ударных дронов», – пояснил Онуфриенко.

    «Подвергшийся удару «Львовский авиазавод» имеет большое значение для воздушных сил Украины. Судя по всему, там осталась часть советских мощностей, которые используются Киевом для сборки истребителей из комплектующих нескольких нерабочих самолетов. Также на площадке производятся дальнобойные ракеты «Фламинго». Это делает нашу задачу по выведению предприятия из строя принципиально важной», – указал спикер.

    Собеседник акцентировал внимание и на поражении агрегатно-детального завода «Львов-1», выпускающего комплексы ПВО проекта «Клон». «Россия лишает Украину возможности защищать небо над значимыми объектами военного производства и экспорта вооружений, в том числе над портами», – уточнил он.

    В этой связи эксперт упомянул об ударах минувшей ночью по сухогрузам в портах «Южный», «Одесса» и «Черноморск». «Снижение возможностей Украины производить средства ПВО дает возможность нашим ВКС пресекать военный импорт, проводимый в интересах ВСУ», – детализировал Онуфриенко.

    Помимо этого спикер указал на поражение мощностей ивано-франковского предприятия «Нефтемаш» и завода «Ровноазот» в Ровенской области. «Среди прочего, на этих площадках собираются управляемые ракеты большой дальности «Нептун-МД», которые ВСУ применяют против наших судов», – пояснил собеседник.

    «Что касается удара по «Криворожскому турбовентиляторному заводу «Аквапласт», выпускающему, в частности, гаубицы, нужно сказать, что значимость артиллерии на фронте снизилась с развитием беспилотных систем, но не свелась к нулю. Поэтому поражение мощностей предприятия – прямая помощь фронту», – резюмировал эксперт.

    В ночь на четверг ВС России нанесли массированный удар по территории Украины. В списке целей – логистические центры, предприятия ВПК, аэродромы в Киеве, Львове и еще пяти областях. Для удара использовалось высокоточное оружие большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударные беспилотники, сообщили в Минобороны.

    Как уточнили в ведомстве, в результате в Киеве поражены завод «Маяк», на котором производятся комплектующие, боевые части, детонаторы, боеприпасы и стартовые ускорители для ударных беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальностей типа FP-1,-2, а также «Электротехнический завод», производящий разведывательные и ударные дроны средней дальности, в том числе мультикоптерного типа.

    Во Львове российские войска поразили авиационный завод «ЛДАРЗ», который занимается производством, ремонтом и обслуживанием турбореактивных двигателей, используемых в крылатых ракетах FP-5 «Фламинго», завод «Лорта», производящий бортовую электронику для ракет, а также радиолокационные системы для ракет «Нептун-МД» и аналога ЗРК С-300 (проект «Клон»).

    В Ивано-Франковской области удар пришелся по промышленному предприятию ООО «СКБ ОВТ», участвующему в производстве и хранении крылатых ракет FP-5 «Фламинго», FP-7,-9 и «Нептун-МД», а также осуществляющему испытания боевых частей для ракет «Гром-2». В этом же регионе атаке подверглось атаке промышленное предприятие «Нефтемаш», участвующее в производстве крылатых ракет наземного базирования FP-5 «Фламинго», а также осуществляющее хранение и распределение комплектующих для них.

    В Ровенской области под удар попал химический завод «Ровноазот», производящий комплектующие агрегатов и компоненты ракетного топлива для ракет FP-5 «Фламинго», FP-7,-9 и «Гром-2». В Днепропетровской области целью стал криворожский турбовентиляторный завод «Аквапласт», осуществляющий разработку, сборку, модернизацию и хранение ударных беспилотников и безэкипажных катеров. В кооперации с ООО «Энергомехкомплект» производит и ремонтирует буксируемые и самоходные гаубицы, в том числе из иностранных комплектующих.

    Как сообщили в Минобороны, в Одесской области в порту «Южный» поражен сухогруз, доставивший грузы военного назначения. Кроме того, южнее и восточнее Одессы нанесено поражение двум сухогрузам, доставлявшим вооружение и военное имущество в порты «Одесса» и «Черноморск».

    ВСУ пожаловались, что смогли сбить только одну баллистическую ракету из девяти и ни одного «Циркона». По словам Владимира Зеленского, ВС России выпустили по Украине более 70 ракет, значительная часть из которых была баллистическими, а также более 280 ударных дронов. Он заявил, что «ракет для ПВО от союзников критически не хватает», а «несвоевременность помощи» приводит к разрушениям.

    Напомним, российские войска регулярно наносят удары по военным и логистическим объектам, портовой инфраструктуре Украины. Накануне ВС России поразили в порту «Одесса» резервуары с горюче-смазочными материалами (ГСМ), а в порту «Южный» – два сухогруза, доставившие грузы военного назначения. В течение вечера 28 июля и ночи 29 июля удару подверглось предприятие «Николаевский морской торговый порт».

    Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты подчеркивали, что удары по Киеву нацелены на реальный военный результат и не прекратятся, пока противник «не сложится».

    Смотрите кадры ударов по целям в Киеве и Львове в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.

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    29 июля 2026, 23:58 • Новости дня
    Экс-министр обороны Украины Федоров отказался занимать «декоративную должность»
    Экс-министр обороны Украины Федоров отказался занимать «декоративную должность»
    @ imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Бывший глава Минобороны Украины Михаил Федоров заявил, что для его возвращения «двери не закрыты», но отказался занимать «декоративную должность».

    На вопрос, была ли отставка правительства Украины ширмой для его удаления с поста, Федоров ответил: «Похоже на то».

    Федоров связал свою отставку не с конфликтом с бывшим главнокомандующим вооруженными силами Александром Сырским, а с сопротивлением внутри Минобороны изменениям в системе закупок и тендеров, передает ТАСС.

    Бывший министр подчеркнул, что после отставки правительства, протестов и собственного пресс-брифинга ему предложили несколько должностей. Он заявил, что имеет четкое представление о дальнейших шагах и намерен следовать этому видению, но не собирается соглашаться на «декоративную должность».

    Федоров добавил, что окончательного разговора с Владимиром Зеленским у него не было, «двери еще не закрыты».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский предложил Федорову пост в Совете национальной безопасности и обороны, однако экс-министр отказался.

    Федоров заявил о нежелании занимать любые другие посты, кроме руководства оборонным ведомством.

    По всей Украине подряд проходят митинги с требованиями вернуть Федорова на должность министра обороны.

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    30 июля 2026, 02:45 • Новости дня
    Российские войска нанесли ракетные удары по Киеву

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы России нанесли ракетные удары по целям в Киеве, сообщили украинские Воздушные силы и мэр города Виталий Кличко в соцсетях.

    Сообщается о пожарах в городе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в Одессе произошла серия взрывов.

    Российская авиация уничтожила пункты управления ВСУ бомбами ФАБ-500.

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    29 июля 2026, 22:27 • Новости дня
    На Украине из нового «Человека-паука» вырезали трек иноагента Монеточки

    Трек иноагента Монеточки удален из украинской прокатной версии «Человека-паука»

    Tекст: Антон Антонов

    Из украинской прокатной версии фильма «Человек-паук: Новый день» удалили фрагмент песни Монеточки (Елизавета Гырдымова, признана иноагентом в России) «Монополия», сообщили украинские СМИ.

    «В украинском прокате этот фрагмент был вырезан», – пишут украинские СМИ.

    В фильме используется трек «Монополия», а имя исполнительницы указано в финальных титрах. Хотя композиция звучит всего несколько секунд, на Украине сцена была признана нежелательной, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Московский суд вынес заочный приговор Гырдымовой за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента.

    В 2025 году певица Гырдымова (признана иноагентом в России) была объявлена в розыск по уголовной статье.

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