В Одессе произошла серия взрывов

Буданов высказался об итогах встречи Трампа и Зеленского

Tекст: Вера Басилая

Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов заявил о достижении договоренностей между американской и украинской сторонами, передает РИА «Новости».

По его словам, в составе украинской делегации он принял участие во встрече с президентом США Дональдом Трампом и американской делегацией в Белом доме.

«Провели содержательный разговор о дипломатических шагах и шагах в вопросах безопасности. Договорились об интенсификации переговорного процесса на всех уровнях», – написал Буданов.

Президент США во вторник принял в Белом доме главу киевского режима Владимира Зеленского. Владимира Зеленского провели на встречу с президентом США через боковой вход вместо парадного. Представитель американской администрации заявил о желании завершить украинский конфликт.