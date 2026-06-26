И для Зеленского, и для Нетаньяху на карту поставлено не только сохранение власти, но и, вероятно, свобода. Что они будут делать? Добиваться эскалации конфликтов.0 комментариев
Бастрыкин заявил о вовлечении детей в терроризм спецслужбами Запада
Бастрыкин обвинил спецслужбы Запада в вербовке российских подростков в соцсетях
Западные и украинские спецслужбы целенаправленно втягивают российскую молодежь в диверсионную деятельность, используя для вербовки соцсети и мессенджеры.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин в ходе выступления на Петербургском международном юридическом форуме заявил о попытках дестабилизации российского общества, передает ТАСС.
По его словам, западные спецслужбы совместно с Киевом превращают несовершеннолетних россиян в инструмент для совершения преступлений.
«Это направлено на вовлечение российской молодежи в диверсионную и террористическую деятельность. Системная работа западных спецслужб и их украинских сателлитов направлена на разрушение нашего общества изнутри, на превращение наших детей в слепые орудия преступления», – подчеркнул глава ведомства. Он назвал происходящее крайне опасным вызовом и призвал переходить в решительное информационное наступление.
Главным оружием вербовщиков выступают анонимные телеграм-каналы, закрытые группы и чаты в мессенджерах. Злоумышленники действуют тонко: они втираются в доверие к подросткам, разделяя их интересы и критикуя существующую систему. Информацию для налаживания контакта преступники собирают на личных страницах молодых людей в социальных сетях, предлагая им быстрые решения жизненных проблем.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле сотрудники ФСБ пресекли попытку вербовки школьника украинскими спецслужбами через онлайн-игру.
Директор ФСБ Александр Бортников заявил об активном применении Киевом искусственного интеллекта для поиска исполнителей диверсий среди молодежи.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин назвал подобные методы вовлечения несовершеннолетних в теракты абсолютно циничными.