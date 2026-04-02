Бастрыкин сообщил о вовлечении россиян украинскими спецслужбами в теракты

Tекст: Вера Басилая

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил, что украинские спецслужбы прибегают к «абсолютно циничным и безнравственным методам», используя граждан России как инструмент для совершения терактов. Он подчеркнул, что подобная деятельность представляет серьезную угрозу общественной безопасности, передает РИА «Новости».

Бастрыкин отметил, что чаще всего в такие схемы вовлекаются наиболее уязвимые группы населения – пожилые люди и несовершеннолетние. По его словам, злоумышленники вводят людей в заблуждение различными обманными предлогами и склоняют их к совершению противоправных действий.

По словам председателя СК, соглашаясь на преступление, люди не сразу осознают, что первыми понесут ответственность.

«Анонимные кураторы в конечном итоге их просто обманывают, переставая выходить на связь после выполнения подобных «заданий», – заявил Бастрыкин.

Жители ДНР стали обращаться в дежурную часть УФСБ чаще из-за попыток вербовки украинскими спецслужбами.

Украинские и иностранные спецслужбы активизировали попытки подкупа жителей ЛНР для организации терактов и поджогов административных зданий.

Эксперты отмечают, что за большинством социально опасных действий и диверсий среди подростков стоят украинские спецслужбы, которые ведут обработку молодежи через соцсети и мессенджеры.