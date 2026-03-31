Tекст: Дмитрий Зубарев

Клепанова рассказала, что жители Донецкой Народной Республики стали чаще обращаться в дежурную часть управления ФСБ по региону из-за попыток вербовки со стороны украинских спецслужб, передает ТАСС. Она отметила, что среди обратившихся есть как подростки, так и взрослые, которые сообщают о случаях давления и подробно объясняют, как проходил процесс попытки их вовлечения.

По словам Клепановой, в последнее время количество подобных обращений значительно выросло, что свидетельствует о возросшей бдительности местных жителей. Она подчеркнула: «Действительно на номера дежурной части УФСБ звонят подростки, звонят люди, которые действительно в растерянности, они объясняют ситуацию, как происходил процесс [вербовки]. Случаи участились, наши граждане стали более бдительны».

В управлении ФСБ подчеркнули, что оперативные сотрудники оперативно реагируют на подобные обращения и проводят необходимые мероприятия для предотвращения дальнейшего давления на жителей Донецкой Народной Республики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские и иностранные спецслужбы активизировали попытки подкупа жителей ЛНР для организации терактов и поджогов административных зданий.

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность пособников украинских спецслужб в ДНР и Ярославской области, завербованных через зарубежные мессенджеры.

ФСБ предупредила о вербовке россиян спецслужбами Украины через мессенджеры для диверсий на транспорте и объектах энергетики.