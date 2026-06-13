Tекст: Тимур Шайдуллин

Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны около Катериновки и Лужков в Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.

А в Харьковской области нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны возле Рубежного, Ивановки и Варваровки.

Противник при этом потерял более 235 военнослужащих, две бронемашины и два орудия полевой артиллерии.

В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии рядом со Смородьковкой, Чернещиной, Грушевкой Харьковской области, Красным Лиманом и Щурово Донецкой народной республики (ДНР).

Потери противника составили свыше 220 военнослужащих, три бронемашины, три артиллерийских орудия и пусковая установка РСЗО «Партизан», перечислили в Минобороны.

Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах Дружковки, Николаевки, Алексеево-Дружковки, Стародубовки и Пискуновки ДНР.

Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Новоалександровки, Доброполья, Новогришино, Белицкого, Красноярского ДНР и Новопавловки Днепропетровской области.

Потери украинских вооруженных формирований при этом составили более 315 военнослужащих, четыре бронемашины и два артиллерийских орудия.

Подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ поблизости от Ивановки, Новоандреевки, Просяной Днепропетровской области, Трудового, Терсянки, Егоровки и Воскресенки Запорожской области.

При этом ВСУ потеряли свыше 510 военнослужащих, три бронемашины и 155-мм американскую самоходную артиллерийскую установку Paladin, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, накануне российские войска освободили Приют в ДНР.

Ранее они освободили харьковскую Охримовку и Роскошное в ДНР.

До этого ВС России взяли под контроль Химик в ДНР.