Энергосистема Кубы полностью вышла из строя пятый раз за 30 дней

Tекст: Катерина Туманова

Национальная электроэнергетическая система Кубы вновь полностью отключилась, передает портал Cubadebate. Инцидент произошел на фоне попыток специалистов восстановить подачу света после недавней масштабной аварии.

«Несколько минут назад произошло новое отключение Национальной электроэнергетической системы. Несмотря на достигнутый сегодня прогресс, колебание в сети привело к ее отключению», – приводит РИА «Новости» сообщение компании.

Накануне компания Union Electrica зафиксировала полное падение энергосистемы в 22.43 по местному времени. В течение понедельника кубинские специалисты активно пытались вернуть электричество потребителям.

Из-за серьезного износа генерирующих мощностей и острой нехватки топлива страна регулярно испытывает проблемы со светом. Только за последние 30 дней кубинская электросеть полностью отключалась пять раз.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Куба регулярно сталкивается с масштабными перебоями в энергоснабжении из-за изношенности генерирующих мощностей и дефицита топлива. Посол Коронелли заявлял в июле о том, что перебои со светом на Кубе затронули дипмиссии России. Гавана и западная часть Кубы оказались обесточены 2 августа.