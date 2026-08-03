Путин принял участие в церемонии закрытия конкурса «Большая перемена»

Tекст: Дарья Григоренко

Соревнования для учеников пятых-седьмых классов и зарубежных старшеклассников проходят в Красноярске с 29 июля по 4 августа, передает ТАСС.

Участниками решающего этапа стали более 800 ребят. Проект существует с 2020 года и за это время охватил свыше 7 млн детей и подростков по всей стране. Сейчас к нему могут присоединиться школьники всех возрастов и студенты колледжей.

Эксперты оценивают умение конкурсантов работать в команде и находить нестандартные выходы из сложных ситуаций. Также жюри обращает внимание на творческое мышление и организаторские способности молодежи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, седьмой сезон всероссийского конкурса стартовал в марте текущего года. Организаторы проекта сделали ставку на командную работу школьников.

В прошлом году финальный этап состязания начался в детском центре «Артек».