Глава Башкирии передал фонду «Защитники Отечества» возившие судей машины мэрии Уфы

Tекст: Ольга Иванова

Глава республики Радий Хабиров распорядился отдать автомобили уфимских чиновников фонду «Защитники Отечества», передает ТАСС. На совещании в правительстве он назвал бессовестной практику использования муниципального транспорта для личных поездок высокопоставленных юристов.

«Когда счетная палата проверит, даст понять, сколько машин использовалось, сколько водителей гаража возило этих судей на выходные из Уфы в Казань и обратно, членов их семей возило - вы это сделаете - эти автомобили забрать у них и передать фонду «Защитники Отечества»», – заявил Хабиров.

Политик добавил, что машины обслуживали в том числе председателя Верховного суда Башкирии. Факты нецелевого расходования ресурсов автопарка вскрылись 14 июля на заседании городского совета.

Тогда же депутаты уволили мэра Уфы Ратмира Мавлиева из-за отзыва допуска к государственной тайне. Бывший градоначальник сейчас находится под следствием по обвинению в превышении должностных полномочий и получении взятки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, фонд «Защитники Отечества» обеспечивает участников спецоперации адаптированным транспортом. В конце апреля суд отправил мэра Уфы Ратмира Мавлиева под стражу по делу о взяточничестве.

Позже Верховный суд Башкирии изменил обвиняемому чиновнику меру пресечения на домашний арест.