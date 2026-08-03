Отправной точкой для развития маркетплейсов стало вынужденное упрощение, обеднение социальной ткани. Платформенная модель продаж символически отчуждает товар от его реального продавца. Работник ПВЗ также не равен продавцу в традиционном магазине, его социальная роль проще.18 комментариев
США допустили совместное производство компонентов Patriot с Украиной и Европой
Уитэкер допустили совместное производство компонентов Patriot с Украиной
Вашингтон рассматривает возможность совместного с Киевом и европейскими партнерами выпуска деталей для зенитных ракетных комплексов Patriot, чтобы укрепить промышленную базу. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитэкер.
Соединенные Штаты продолжают изучать перспективы выпуска комплектующих для систем противовоздушной обороны вместе с украинскими и европейскими предприятиями, передает ТАСС. Об этом сообщил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитэкер в эфире телеканала Fox Business.
«Я не думаю, что что-то изменилось. Речь, очевидно, идет о ракетах Patriot PAC-3, экспорт которых жестко контролируется, и мы не разрешаем никому, кроме американского производителя, выпускать их в Соединенных Штатах», – подчеркнул дипломат.
При этом постпред отметил наличие реальных возможностей для совместного производства с Киевом и европейскими странами. По его словам, такие шаги позволят расширить общую промышленную базу и поддержать обороноспособность партнеров. Сейчас Вашингтон активно работает над рядом подобных соглашений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле президент США Дональд Трамп сообщил о передаче Киеву лицензии на производство зенитных комплексов Patriot. Еврокомиссия приступила к совместной с Украиной работе над выпуском стратегических систем ПВО.
Позже Польша предложила наладить изготовление американских ракет на украинской территории в формате трехстороннего сотрудничества.