США допустили совместное производство компонентов Patriot с Украиной и Европой

Уитэкер допустили совместное производство компонентов Patriot с Украиной

Tекст: Елизавета Шишкова

Соединенные Штаты продолжают изучать перспективы выпуска комплектующих для систем противовоздушной обороны вместе с украинскими и европейскими предприятиями, передает ТАСС. Об этом сообщил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитэкер в эфире телеканала Fox Business.

«Я не думаю, что что-то изменилось. Речь, очевидно, идет о ракетах Patriot PAC-3, экспорт которых жестко контролируется, и мы не разрешаем никому, кроме американского производителя, выпускать их в Соединенных Штатах», – подчеркнул дипломат.

При этом постпред отметил наличие реальных возможностей для совместного производства с Киевом и европейскими странами. По его словам, такие шаги позволят расширить общую промышленную базу и поддержать обороноспособность партнеров. Сейчас Вашингтон активно работает над рядом подобных соглашений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле президент США Дональд Трамп сообщил о передаче Киеву лицензии на производство зенитных комплексов Patriot. Еврокомиссия приступила к совместной с Украиной работе над выпуском стратегических систем ПВО.

Позже Польша предложила наладить изготовление американских ракет на украинской территории в формате трехстороннего сотрудничества.