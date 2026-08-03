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    Отправной точкой для развития маркетплейсов стало вынужденное упрощение, обеднение социальной ткани. Платформенная модель продаж символически отчуждает товар от его реального продавца. Работник ПВЗ также не равен продавцу в традиционном магазине, его социальная роль проще.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Как Россия ответит европейским пиратам XXI века

    Мир движется к формированию нескольких параллельных систем морского судоходства с разными регуляторными режимами и различными уровнями юридической защиты. Россия, обладая собственным торговым флотом, развитой страховой инфраструктурой и военным потенциалом, имеет все необходимые ресурсы для эффективного судоходства в новой реальности.

    4 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Смертная казнь – кровь на руках каждого

    Против России сейчас ведется гибридная война, где в ход идут чисто террористические средства – от диверсий до спланированных убийств. Особенно острой стала дискуссия о высшей мере после страшного теракта в «Крокусе» в 2024 году.

    64 комментария
    3 августа 2026, 19:46 • Новости дня

    Ганчев заявил об отступлении украинских войск на великобурлукском направлении

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские военные успешно продвигаются в Харьковской области, заставляя противника отступать и провоцируя украинские власти на экстренные меры по пополнению личного состава.

    Вооруженные силы России продолжают успешное наступление в Харьковской области, вынуждая украинские подразделения оставлять свои позиции. Из-за высоких потерь Киев готовится к новым волнам призыва, передает ТАСС.

    Глава российской военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев прокомментировал недавнее освобождение населенного пункта Белый Колодезь. По его словам, противник испытывает серьезную нехватку солдат на линии фронта.

    «Российская армия планомерно выбивает врага с нашей территории и продвигается на великобурлукском направлении. По предварительной информации, киевский режим ужесточит мобилизацию в Харькове и Харьковской области, чтобы восполнить дефицит личного состава вооруженных формирований, действующих на Харьковском направлении», – заявил чиновник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Север» взяли под контроль харьковские поселки Белый Колодезь и Устиновка. Украинские военные понесли серьезные потери при обороне данных рубежей.

    Ранее Министерство обороны сообщило об освобождении села Артельное в этом же регионе.


    3 августа 2026, 08:03 • Новости дня
    ВС России за ночь поразили четыре сухогруза в порту Николаева и в Черном море
    ВС России за ночь поразили четыре сухогруза в порту Николаева и в Черном море
    @ Алексей Коновалов/ТАСC

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ночь с воскресенья на понедельник российские Вооруженные силы поразили сразу несколько судов, доставлявших грузы военного назначения украинской армии, сообщило Минобороны.

    Беспилотные летательные аппараты поразили в Черном море три сухогруза, перевозившие грузы военного назначения, также в порту Николаева поражен сухогруз, доставлявший грузы для ВСУ, указало ведомство в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские военные поразили два сухогруза с военным имуществом в порту Николаева.

    В этот же день Вооруженные силы России нанесли удары по резервуарам с горючим в Одессе.

    Неделей ранее российские беспилотники атаковали два судна типа балкер в Днепро-Бугском лимане.

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    2 августа 2026, 22:26 • Новости дня
    Мужчина открыл огонь по сотрудникам ТЦК в Одессе

    Tекст: Антон Антонов

    В Одессе мужчина открыл огонь по сотрудникам районного ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы), ранил четырех человек, сообщают украинские СМИ.

    «В Одессе мужчина открыл огонь по сотрудникам ТЦК, его квартиру штурмуют», – пишут украинские СМИ.

    Сообщается, что мужчина выбежал из дома и начал стрелять из пистолета по сотрудникам Овидиопольского районного ТЦК, которые проводили мобилизацию. Ранения получили четыре человека. У 25-летнего сотрудника ТЦК зафиксировано огнестрельное ранение спины в области легких, он госпитализирован, передает РИА «Новости».

    Еще трое сотрудников с огнестрельными ранениями самостоятельно обратились за медицинской помощью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине идет новая волна насильственной мобилизации на фоне провала реформы ТЦК.

    Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец предупредил об угрозе силового бунта из-за принудительной мобилизации.

    В Одесской области двое сотрудников территориального центра комплектования получили ножевые ранения во время проверки документов.

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    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

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    3 августа 2026, 11:10 • Новости дня
    Пушилин сообщил о сломленном сопротивлении ВСУ в Красном Лимане
    Пушилин сообщил о сломленном сопротивлении ВСУ в Красном Лимане
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские подразделения продолжают планомерную зачистку Красного Лимана, заявил руководитель Донецкой народной республики Денис Пушилин.

    Вооруженные силы Украины прекратили оказывать организованное сопротивление на территории Красного Лимана, пояснил Пушилин «Вестям».

    «Бойцы, которые работают на этом направлении, рассказывают, что противник уже не оказывает организованного сопротивления. Украинские военные прячутся в подвалах, а наши штурмовики уверенно продвигаются шаг за шагом, квартал за кварталом, зачищая [город]», – рассказал глава региона.

    До этого Минобороны сообщало, что операторы российских БПЛА группировки «Запад» пресекли попытки украинских подразделений доставить материальные средства на передовые позиции под Красным Лиманом.

    В конце июля российские войска выбили основные силы противника из Красного Лимана.

    Операторы беспилотников нанесли огневое поражение украинским подразделениям за пределами города.

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    2 августа 2026, 20:54 • Новости дня
    ВКС России разбомбили пункты управления БПЛА под Харьковом

    Tекст: Ольга Иванова

    Российская боевая авиация нанесла успешные удары ракетами и бомбами по командным пунктам беспилотников и местам временной дислокации украинских войск в Харьковской области.

    Российская авиация ударила авиабомбами и ракетами по пунктам управления БПЛА ВСУ в Харьковской области, передает РИА «Новости».

    «ВКС России по объектам противника – пунктам управления БПЛА 52-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в населенном пункте Прудянка и 33-й отдельной механизированной бригады ВСУ в населенном пункте Сеньково Харьковской области», – сообщили в Министерстве обороны.

    Кроме того, военное ведомство уточнило, что огневое поражение было нанесено по пункту временной дислокации 117-й отдельной бригады территориальной обороны в Райгородоке в ДНР. В ходе выполнения боевых задач применялись авиационные бомбы ФАБ-500, ФАБ-250 и управляемая ракета ЛМУР Х-39. В результате все намеченные цели были успешно поражены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля российская авиация нанесла удары бомбами ФАБ-250 по пункту дислокации украинских войск в донецком Райгородке.

    В середине прошлого месяца бойцы Вооруженных сил России поразили высокоточной ракетой Х-39 пункт управления дронами в Сумской области.

    В начале июля Воздушно-космические силы ликвидировали аналогичный командный пункт противника в харьковском селе Сеньково.

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    3 августа 2026, 14:01 • Новости дня
    Минобороны: Белый Колодезь и Устиновка были важными логистическими центрами ВСУ
    Минобороны: Белый Колодезь и Устиновка были важными логистическими центрами ВСУ
    @ Минобороны России

    Tекст: Ольга Иванова

    Белый Колодезь и Устиновка в Харьковской области играли ключевую роль в снабжении противника, сообщили в МО РФ.

    Вооруженные силы России освободили населенные пункты Белый Колодезь и Устиновка в Харьковской области, передает РИА «Новости».

    В военном ведомстве отметили, что контроль над этими территориями был установлен в понедельник. «Населенные пункты были важными логистическими центрами противника на данном участке фронта в Харьковской области», – говорится в сообщении Министерства обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска взяли под контроль Белый Колодезь и Устиновку в Харьковской области.

    Месяцем ранее украинское командование перебросило в этот поселок не завершивших базовую подготовку мобилизованных солдат.

    Накануне Вооруженные силы России нанесли массированные удары по логистическим центрам противника.

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    3 августа 2026, 17:44 • Новости дня
    Российские военные поразили четыре сухогруза с оружием для украинской армии
    Российские военные поразили четыре сухогруза с оружием для украинской армии
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вооруженные силы России нанесли успешные удары по судам в порту Николаева и акватории Черного моря, уничтожив доставленное для противника вооружение, сообщили в Минобороны.

    Российские дроны атаковали транспортные корабли, перевозившие снаряжение для украинских войск. Информацию об успешной операции официально канале Max Министерства обороны.

    «В течение дня Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам, морским судам и портовой инфраструктуре Украины, задействованным в интересах ВСУ», – заявили в военном ведомстве.

    В министерстве уточнили, что в результате налета беспилотников поражены два сухогруза в порту Николаева прямо во время выгрузки. Еще два судна с военными грузами дроны настигли непосредственно в акватории Черного моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские военные поразили два сухогруза с оружием в порту Николаева. В этот же день войска уничтожили резервуары с горючим в Одессе.

    Неделей ранее беспилотники атаковали два судна с военным грузом в Николаеве.

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    3 августа 2026, 12:19 • Новости дня
    Российские войска освободили Белый Колодезь и Устиновку в Харьковской области
    Российские войска освободили Белый Колодезь и Устиновку в Харьковской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Российские войска за минувшие сутки установили контроль над двумя населенными пунктами в Харьковской области.

    Подразделения группировки «Север» взяли под контроль Белый Колодезь и Устиновку, сообщается в канале Max Минобороны.

    Группировкой нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады нацгвардии около Анискино, Ивановки, Казачьей Лопанм, Липцов и Больших Проходов Харьковской области.

    А в Сумской области нанесено поражение живой силе и технике механизированной и аэромобильной бригад ВСУ рядом с Уланово, Степовым и Кияницей.

    При этом ВСУ потеряли более 155 военнослужащих, две бронемашины, три артиллерийских орудия, три станции РЭБ и израильскую станцию контрбатарейной борьбы RADA, отчитались в Минобороны.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны возле Подлимана Харьковской области, Святогорска, Татьяновки, Сидорово, Маяков, Райгородка и Красного Лимана Донецкой народной республики (ДНР).

    Потери противника при этом составили свыше 210 военнослужащих, три бронемашины, четыре орудия полевой артиллерии и станция РЭБ, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям пяти механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах Николаевки, Веролюбовки, Николайполья, Никаноровки, Славянска, Ясногорки и Куртовки ДНР.

    За минувшие сутки противник потерял до 175 военнослужащих, три бронемашины и четыре артиллерийских орудия.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Золотого Колодезя, Грузского, Матяшево, Новониколаевки, Анновки, Доброполья, Белозерского и Водянского ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований составили до 345 военнослужащих, бронемашина и израильская станция контрбатарейной борьбы RADA, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, в минувшие выходные российские войска освободили запорожское Любицкое и харьковскую Ольговку.

    До этого российские войска освободили Веровку в Харьковской области и Стенки в ДНР.

    Российская армия освободила 32 населенных пункта за июль.

    ВС России за минувшую неделю взяли под контроль 12 населенных пунктов.

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    2 августа 2026, 20:48 • Новости дня
    Ребенок погиб при ударе украинского беспилотника под Белгородом

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата на детскую площадку в Валуйском округе один ребенок получил смертельные травмы, еще двое пострадали.

    Трагедия произошла в селе Принцевка Белгородской области. Врио губернатора региона Александр Шуваев сообщил о последствиях атаки в своем канале на платформе «Макс».

    «С большим прискорбием сообщаю, что в Валуйском округе от террористического удара киевских неонацистов погиб ребенок, еще двое получили ранения. В селе Принцевка украинский беспилотник ударил рядом с детской площадкой», – написал глава области.

    Пострадавшим детям в настоящее время оказывается вся необходимая медицинская помощь. Подробности об их состоянии не уточняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля при атаках ВСУ на Белгородскую область погиб один мирный житель.

    В мае из-за удара украинского беспилотника по поселку Разумное пострадал ребенок.

    В прошлом году в результате атаки дрона на поселок Борисовка скончался двухлетний мальчик.

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    3 августа 2026, 04:25 • Новости дня
    Удар по мосту в Славянске обрушил бетонный пролет
    Удар по мосту в Славянске обрушил бетонный пролет
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Российские войска поразили Черевковский мост в Славянске, который находится под контролем ВСУ, в результате обрушился один из бетонных пролетов, сообщил украинский журналист Андрей Цаплиенко.

    Удар был нанесен вечером в воскресенье, сообщил журналист в соцсетях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, появились неофициальные сообщения о нанесении комбинированного удара ВС России по мосту в населенном пункте Затока Одесской области.

    Военный эксперт Михаил Онуфриенко объяснил важность ударов по мосту близ Одессы.

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    2 августа 2026, 21:00 • Новости дня
    Минобороны сообщило об уничтожении 245 украинских беспилотников за день

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские системы противовоздушной обороны за день успешно отразили массированную атаку, сбив почти две с половиной сотни вражеских летательных аппаратов самолетного типа.

    Российские средства противовоздушной обороны за день уничтожили 245 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины над территорией страны, передает РИА «Новости».

    «В течение дня в период с 8.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 245 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Кировской, Липецкой, Орловской, Омской, Рязанской, Самарской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Пермского края, Республики Крым, Республики Башкортостан, Ханты-Мансийского автономного округа и над акваторией Черного моря», – заявили в Министерстве обороны России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля российские силы ПВО перехватили 223 украинских беспилотника над одиннадцатью регионами страны.

    Несколькими днями ранее военные отразили массированную атаку 112 вражеских дронов.

    До этого дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 210 аппаратов противника за сутки.

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    2 августа 2026, 22:45 • Новости дня
    Львова-Белова назвала удар ВСУ по белгородской детской площадке терактом

    Tекст: Антон Антонов

    ВСУ совершили очередной террористический акт, атаковав детскую площадку в Белгородской области, заявила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.

    «Очередной бесчеловечный террористический акт со стороны киевского режима. В Белгородской области в результате атаки ВСУ рядом с детской площадкой в селе Принцевка погибла 13-летняя девочка. От всей души соболезную родным», – заявила Львова-Белова в «Максе».

    В результате удара пострадали еще две девочки, девяти и семи лет. С множественными осколочными ранениями их доставили в районную больницу. Врачи оценивают состояние пациенток как средней степени тяжести и оказывают им всю необходимую медицинскую помощь.

    Председатель Фонда защиты детей добавила, что находится на постоянной связи с региональным детским омбудсменом Галиной Пятых. Она пожелала скорейшего выздоровления раненым и выразила поддержку их близким.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в селе Принцевка Белгородской области при ударе украинского беспилотника по детской площадке погиб ребенок.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник назвал убийства детей страшным военным преступлением.

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    2 августа 2026, 22:10 • Новости дня
    При атаке БПЛА в Белгородской области пострадали мужчина и 16-летний юноша

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский беспилотный летательный аппарат нанес удар по коммерческому объекту в белгородском городе Короча, пострадали два человека, сообщил оперштаб Белгородской области.

    «В городе Короче беспилотник ВСУ атаковал коммерческий объект. Предварительно, пострадали два человека, среди которых ребёнок», – говорится в сообщении оперативного штаба в «Максе».

    Мужчина получил множественные ссадины лица, живота и спины. Бригада скорой помощи доставляет его в городскую больницу №2 Белгорода. Второго раненого, 16-летнего подростка с предварительным диагнозом «акубаротравма», везут на обследование в детскую областную клиническую больницу.

    В результате атаки БПЛА повреждения получили здание, оборудование и четыре легковых автомобиля. Одна из машин загорелась, однако возгорание удалось оперативно ликвидировать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата на детскую площадку в Валуйском округе один ребенок получил смертельные травмы, еще двое пострадали.

    В результате ракетного удара по сельскохозяйственному предприятию в Грайворонском округе Белгородской области пострадали четыре человека.

    При обстреле ВСУ сельхозпредприятия в Белгородской области погибли три человека.

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    3 августа 2026, 02:33 • Новости дня
    Шуваев сообщил о 54 сбитых в Белгородской области БПЛА за первые дни августа

    Tекст: Антон Антонов

    В Белгородской области за первые дни августа сбиты 54 украинских беспилотника, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

    «За последние два месяца враг более чем вдвое нарастил число атак. К сожалению, гибнут мирные жители и дети. Мы делаем все, чтобы прилетов было как можно меньше. Большая работа ведется каждый день, непрерывно», – заявил Шуваев в «Максе».

    Шуваев отметил, что расчеты FPV-ПВО отряда БПЛА и батальона противодействия беспилотным системам бригады «БАРС-Белгород» только за период с 1 по 2 августа сбили 54 вражеских дрона.

    Среди них были разведывательный БПЛА «Гор», два барражирующих боеприпаса Sith-X, 33 ударных БПЛА «Майя», два разведывательных БПЛА «Лелека-100», один разведывательный БПЛА «Галка», один разведывательный дрон Fly-Eye, три ударных FPV-дрона и два барражирующих боеприпаса RAM 2X.

    Кроме того, были уничтожены две «Бабы-яги», два ударных БПЛА «Блискавка», один разведывательный БПЛА «Домаха», один разведывательный БПЛА «Сокол», один ударный БПЛА R-15, один ударный БПЛА Backfire и один ударный БПЛА «Дартс».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины нарастили количество ударов беспилотников по Белгородской области в июле.

    В селе Принцевка Белгородской области при ударе украинского беспилотника по детской площадке погиб ребенок.

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    3 августа 2026, 06:58 • Новости дня
    Украинских военных из бригады тактической авиации перевели в пехоту

    Tекст: Антон Антонов

    Военнослужащих украинской бригады тактической авиации массово прикомандировывают к пехотным подразделениям, чтобы восполнить потери на передовых позициях ВСУ, сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».

    На Сумском направлении штурмовики группировки «Север» углубились в оборону ВСУ. Нанесены удары по живой силе и технике ВСУ в районах Сум, Садков, Уланово, Толстодубово, Бранцовки и Краснополья, сообщил «Северный Ветер» в «Максе».

    В Шосткинском районе идут стрелковые бои в Уланово и на подступах к Вольной Слободе, а в Сумском районе штурмовые группы «Севера» продвинулись на 16 участках до 600 м. Бои не прекращаются в Рыжевке, Писаревке, Марьино, поселке Хотень и в лесах южнее Иволжанского.

    «Восполнение потерь в боевых группах на передовых позициях ВСУ осуществляется за счет военнослужащих 114-й бригады тактической авиации, которых массово прикомандировывают к пехотных подразделениям», – говорится в сообщении.

    В Краснополье российская авиация уничтожила скопление живой силы ВСУ, в том числе испаноязычных наемников.

    На Харьковском направлении российские войска расширяют полосу безопасности, нанося удары по ВСУ в районах Харькова, Прудянки, Липцов, Рубежного, Бакшеевки, Новоалександровки, Приколотного, Купино, Колодезного, Курганного, села Хатнее, Богодухова и Верхнего Салтова.

    Штурмовые подразделения «Севера» ведут наступление в поселке Казачья Лопань и прилегающих лесных массивах. Российская авиация нанесла удары по резервам ВСУ в Прудянке.

    На Волчанском направлении штурмовые части группировки «Север» продвинулись на восьми участках до 500 м. Стрелковые бои продолжаются в селе Ивановка, поселке Белый Колодезь, в Бакшеевке, у Шевченково и в лесах Волчанского района.

    Штурмовая группа ВСУ из бывших заключенных попыталась пройти через лесной массив из Избицкого в сторону Старицы, но была уничтожена комплексным огневым воздействием.

    На Великобурлукском направлении российские штурмовые группы продолжают бои западнее села Петро-Ивановка, а также в Устиновке. Несколько боевых групп ВСУ попытались покинуть позиции в Устиновке, однако были убиты собственными заградительными отрядами.

    ВСУ наращивают силы в Черниговской области.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 260 человек (из них более 180 в Сумской и свыше 80 в Харьковской областях)», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия России освободила харьковскую Ольговку.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    3 августа 2026, 03:31 • Новости дня
    Российский беспилотник поразил АЗС в Харькове

    Tекст: Антон Антонов

    Удар беспилотника по автозаправочной станции в Харькове вызвал пожар, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

    Мэр сообщил в соцсетях, что удар по автозаправочной станции в Киевском районе города был нанесен с помощью ударного беспилотника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, автозаправочная станция получила повреждения в Харькове.

    Уничтожены основные АЗС вдоль дорог от Харькова до Полтавы, Днепра и Павлограда.

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    Рейтинг недружественных правительств. Конфронтация с Россией стала общеевропейской

    Газета ВЗГЛЯД представила июльский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». Впервые за всю историю проекта в первую десятку вошли все государства – члены Евросоюза, что свидетельствует о качественном изменении антироссийской политики Брюсселя. По мнению экспертов, конфронтация с Москвой постепенно перестает быть уделом отдельных европейских лидеров и становится общеевропейской нормой, существенно сокращая пространство для маневра даже наиболее осторожных стран ЕС. Подробности

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    В борьбу с украинскими дронами вступает народное ополчение

    Ответом на террористические атаки ВСУ по российской гражданской инфраструктуре стало массовое формирование по всей стране мобильных огневых групп из местного населения. Как действуют и чем вооружаются эти группы – и с помощью каких оружейных систем их эффективность уравнивается с результатами аналогичных подразделений в составе Минобороны? Подробности

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    Дунай обнажил проблемы экономики и политики Европы

    Обмеление рек в Европе из-за сильной жары вынуждает власти стран останавливать АЭС и призывать население к экономии электричества. Климатические факторы могут сказаться и на Украине, которая по Дунаю получает от западных спонсоров топливо и грузы военного назначения. С какими последствиями столкнется Киев и как европейские государства будут выходить из нового кризиса? Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Трамп выбрал преемника

      Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

    • Океания ударила России в спину

      Три океанских государства, более 15 лет назад признавшие независимость Абхазии и Южной Осетии, отозвали признание. С чем это связано?

    • Как Украина терроризирует Ближний Восток

      Власти Украины ответили на обвинения Ирака в организации терактов в этой стране. Что забыли украинские наемники на Ближнем Востоке и в Африке?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Выплаты к школе в 2026 году: сколько дают и кому положены

      К началу учебного года семьи с детьми могут рассчитывать на ряд денежных выплат и мер поддержки. Какие выплаты положены в 2026 году к 1 сентября, кому они предоставляются и как их оформить?

    • Кабачок и цукини: в чем разница, польза и вред, калорийность, кому нельзя есть

      Кабачок и цукини часто считают одним и тем же овощем, но между ними есть различия во внешнем виде, вкусе, плотности мякоти и способах приготовления. Оба относятся к семейству тыквенных, содержат много воды, мало калорий и подходят для летнего рациона, но цукини обычно нежнее, плотнее и чаще используется в салатах, гриле и быстрых блюдах, а обычный кабачок лучше подходит для икры, рагу, оладий и запекания. Рассказываем, чем кабачок отличается от цукини, что полезнее, сколько в них калорий, кому нельзя есть эти овощи и какие блюда из них приготовить.

    • Как выбрать спелый и сладкий арбуз в 2026 году: звук, желтое пятно, хвостик и проверка на нитраты

      Арбуз кажется простой покупкой, но выбрать спелый, сладкий и безопасный плод в магазине, на рынке или бахчевом развале получается не всегда. При покупке нужно смотреть на сезон, место продажи, целостность кожуры, желтое пятно на боку, сухой хвостик, вес, звук при постукивании и условия хранения. Рассказываем, как выбрать хороший арбуз в 2026 году, когда лучше покупать арбузы, почему нельзя брать разрезанные плоды, как понять, что арбуз спелый, и какие признаки могут указывать на нитраты или порчу.

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    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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