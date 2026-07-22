По мнению немецкого издания Die Welt, в 2027 году европейская финансовая река, впадающая в украинский бюджет, может превратиться в ручеек. А то и вовсе иссякнет. Но для этого должно сойтись несколько факторов.0 комментариев
Операторы БПЛА за полторы минуты уничтожили центр управления дронами ВСУ
Спецназ «Ахмат» уничтожил центр управления дронами ВСУ в Харьковской области
Операторы беспилотников спецназа «Ахмат» нанесли комбинированный удар по позициям украинских военных в Харьковской области, успешно поразив стратегически важную цель за минимальное время, сообщил командир группы БПЛА батальона «Ваха» с позывным Узбек.
Военнослужащие спецназа «Ахмат» совместно с подразделениями группировки «Север» провели успешную операцию по ликвидации базы беспилотников противника, передает РИА «Новости».
Командир группы батальона с позывным Узбек сообщил о слаженной работе нескольких средств поражения.
«Задумка была такая: мы первые бьем КВНами. У нас два КВН шли вместе, один должен был дверь открыть, а второй должен был выкурить, и в этот момент должны были ракета и «Молния» ударить», – рассказал военный. В результате пункт управления был уничтожен всего за полторы минуты.
Боец уточнил, что тайминг атаки был тщательно рассчитан. В операции участвовали четыре расчета беспилотников, а союзные силы поддержали наступление ракетным ударом. Противник даже не успел покинуть укрытие.
По словам командира, подобные объекты являются приоритетными целями, однако их поиск может занимать несколько недель. Украинские военные часто прячут базы в жилых домах, поэтому перед ударом всегда проводится тщательная разведка. Это позволяет значительно облегчить работу российской пехоте.
Весной бойцы спецназа «Ахмат» и группировки «Север» уничтожили мешавший ротации войск пункт управления беспилотниками в Харьковской области.
В начале июля российская авиация нанесла точный удар по оборудованному в частном доме командному пункту украинских операторов.
Несколькими днями позже артиллеристы группировки «Север» за одну ночь поразили сразу одиннадцать вражеских пунктов управления БПЛА.