По мнению немецкого издания Die Welt, в 2027 году европейская финансовая река, впадающая в украинский бюджет, может превратиться в ручеек. А то и вовсе иссякнет. Но для этого должно сойтись несколько факторов.2 комментария
Орнелла Мути с дочерью подали заявление на российское гражданство
Актриса Орнелла Мути с дочерью подали заявление на российское гражданство
Дочь актрисы Орнеллы Мути итальянская певица Найке Ривелли рассказала, что они с матерью подают заявление на получение российского гражданства.
Итальянская певица Найке Ривелли и ее мать, актриса Орнелла Мути оформляют документы для получения гражданства России, передает РИА «Новости».
Звездная семья объясняет это решение глубокой связью со страной и желанием перевезти родственников.
«Мы подаем заявление на российское гражданство, чтобы чувствовать себя по-настоящему дома... У нас есть русские корни, мы не можем отречься от своего происхождения, от своих семьи и друзей», – заявила Ривелли.
Дочь артистки добавила, что они не сталкивались с критикой на родине из-за частых визитов в России. По ее словам, многие итальянцы искренне любят русскую культуру и помнят поддержку россиян в период пандемии.
Также семья рассматривает возможность покупки недвижимости в Москве или Петербурге.
В августе прошлого года Найке Ривелли заявила о намерении получить российский паспорт.
В феврале итальянский журналист Винченцо Лоруссо сообщил о планах стать гражданином России.
В мае МВД заявило о неуклонном росте числа европейцев, желающих получить российское гражданство.