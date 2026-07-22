Украина отказалась получать от Польши истребители МиГ-29

Tекст: Вера Басилая

Украина больше не планирует забирать у Варшавы советские истребители. Причиной такого решения стало неудовлетворительное техническое состояние авиации, передает РИА «Новости».

«Украинские военные обладают всей информацией о текущем состоянии оставшихся на вооружении ВВС Польши МиГ-29. <...> Вывод был такой, что самолеты нуждаются в дорогостоящих ремонте и модернизации», – рассказал источник агентства.

Стороны не смогли прийти к компромиссу по вопросу финансирования восстановительных работ. Ни одно из государств не захотело брать на себя расходы по подготовке техники к боевым действиям.

В декабре 2025 года польское оборонное ведомство намеревалось передать соседней республике от шести до восьми самолетов. Всего планировалось списать 14 машин в обмен на технологии беспилотников, однако сделка сорвалась.

Украинские власти отказались принимать от Варшавы истребители МиГ-29 без предварительной модернизации.

Польская сторона отменила передачу военных самолетов из-за нежелания Киева делиться технологиями создания беспилотников.

Позже украинское руководство запросило специализированную технику для обслуживания авиации в обмен на дроны.