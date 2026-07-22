  • Новость часаЭксперт: Зеленский сменил главкома ВСУ с нарушением закона
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    На топливном рынке заметно первое облегчение
    Раскрыты личные данные нового главкома ВСУ
    Трамп захотел назначить главу ФИФА генсеком ООН
    Орнелла Мути с дочерью подали заявление на гражданство России
    Атакованы склады Wildberries в Краснодаре и Невинномысске
    ВС России уничтожили логистический центр ВСУ в Одессе и батарею «Нептун-2»
    Сырский перечислил «достижения» на посту главкома ВСУ
    Евросоюз исчерпал идеи для новых санкций против России
    Трамп одобрил ядерную сделку с Саудовской Аравией
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Последний баррель нефти сожгут не в двигателе

    Углеводороды останутся скелетом современной цивилизации, но в ином качестве: это производство полимеров, из которых создается вся бытовая среда, от корпусов солнечных панелей до медицинского оборудования, это аммиак и минеральные удобрения, тонкая химия, лаки и краски. Сжигать нефть и газ в двигателе скоро станет признаком расточительства.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Когда Европа перестанет финансировать Украину

    По мнению немецкого издания Die Welt, в 2027 году европейская финансовая река, впадающая в украинский бюджет, может превратиться в ручеек. А то и вовсе иссякнет. Но для этого должно сойтись несколько факторов.

    4 комментария
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Как разорвать ядерное кольцо вокруг России

    Вместо трех стран НАТО, юридически и фактически обладающих ядерным оружием, есть еще пять с американскими бомбами, две, способные запускать ракеты, и теперь еще плюс четыре, которые сняли законодательные ограничения на размещение ЯО. Итого 14 ядерных государств, и большинство – прямо у наших границ.

    5 комментариев
    22 июля 2026, 11:01 • Новости дня

    Ученые сообщили о мощнейшей за полмесяца вспышке на Солнце

    Самая сильная за две недели солнечная вспышка зарегистрирована утром в среду

    Tекст: Мария Иванова

    Утром 22 июля на Солнце произошел сильнейший с 7 июля выброс энергии на фоне резкого усиления активности светила в последние сутки.

    Самая мощная более чем за две недели солнечная вспышка была зарегистрирована в 9.35 по московскому времени, сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Событие произошло на фоне общего роста активности звезды: за последние 24 часа зафиксировано около 20 вспышек, хотя еще три дня назад их количество не превышало одной-двух в сутки.

    Вспышки происходят в геоэффективных областях, способных оказать влияние на Землю, однако прямой угрозы они пока не представляют. Главным фактором космической погоды остается крупная корональная дыра на Солнце, из-за которой сохраняется высокая вероятность магнитных бурь слабого и среднего уровня. Геомагнитные индексы уже начали расти, но пока не достигли пороговых значений.

    Специалисты ожидают дальнейшего роста числа вспышек, и в ближайшие день-два возможны события высшего класса X. Текущий всплеск активности считается локальным и связан с появлением изолированной группы солнечных пятен под номером 4493. В целом глобальный уровень активности светила оценивается как низкий.

    Видеозапись момента вспышки отсутствует, поскольку основной спутник с солнечными телескопами SDO находился в тени Земли и пропустил это событие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля ученые объявили о завершении мощного двухнедельного периода солнечной активности.

    В тот же день специалисты зарегистрировали на звезде вспышку предпоследнего класса мощности М4.0.

    Накануне этого события астрономы зафиксировали рекордные за два года 26 взрывов за одни сутки.

    20 июля 2026, 11:22 • Новости дня
    Российская компания запустила низкоорбитальную группировку спутников связи

    «Бюро 1440» успешно вывело на орбиту вторую группировку спутников связи

    Tекст: Мария Иванова

    Новая партия отечественных космических аппаратов благополучно отделилась от ракеты-носителя, продолжая масштабное формирование передовой системы связи нового поколения.

    Входящее в «ИКС Холдинг» «Бюро 1440» успешно завершило второй пакетный запуск космических аппаратов, передает Telegram-канал компании.

    Аппараты отделились от ракеты-носителя и установили стабильную связь с Центром управления полетами.

    В ближайшее время специалисты проведут все необходимые проверки подсистем. После ввода оборудования в эксплуатацию спутники начнут переход на целевую орбиту для полноценного оказания сервисов связи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте компания «Бюро 1440» запустила первые 16 спутников связи группировки «Рассвет».

    В мае российские военные применили отечественную систему для работы беспилотников в зоне спецоперации.

    В июне президент Владимир Путин заявил о наращивании орбитальной группировки для нужд армии.

    Комментарии (4)
    21 июля 2026, 09:55 • Новости дня
    Индонезия захотела построить космодром совместно с Россией

    Посол Толченов заявил о переговорах с Индонезией по строительству космодрома

    Tекст: Мария Иванова

    Джакарта планирует создать собственную инфраструктуру для запуска ракет с полезной нагрузкой и рассматривает Москву в качестве одного из главных технологических партнеров, заявил посол России в Индонезии Сергей Толченов.

    Власти островного государства заинтересованы в создании собственной космической инфраструктуры, передает ТАСС. Диалог с Москвой опирается на недавнее официальное решение индонезийского лидера.

    «Могу просто провести параллель с другим перспективным высокотехнологичным направлением – космическим. Там президент Индонезии не так давно, где-то месяца два-три назад, подписал указ о том, чтоб в Индонезии построить космодром или, по иному говоря, инфраструктуру для запуска ракет с полезной нагрузкой», – рассказал посол России в Джакарте Сергей Толченов.

    На основе этого документа госкорпорация «Роскосмос» приступила к обсуждению проекта с индонезийскими коллегами. Дипломат добавил, что несмотря на наличие конкурентов, российские технологии вызывают серьезный интерес, и Москва будет в числе первых участников практических переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Роскосмос начал переговоры о строительстве космодромов с двумя странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

    В апреле Джакарта запланировала отправку своих кандидатов в Россию для прохождения космической подготовки.

    Москва и Джакарта готовятся к обсуждению проекта создания флота плавучих атомных электростанций.

    Комментарии (8)
    21 июля 2026, 17:11 • Видео
    Украина против Сырского

    Как утверждают источники западных и украинских СМИ, Владимир Зеленский принял решение об отставке главкома ВСУ Александра Сырского. Он не хотел, но его заставили.

    Комментарии (0)
    20 июля 2026, 16:59 • Новости дня
    Синоптик сообщила о надвигающихся на Москву грозах и ливнях

    Синоптик Макарова сообщила о надвигающихся на Москву грозах и ливнях

    Tекст: Дарья Григоренко

    Жителей столичного региона ожидает облачная погода с прояснениями, при этом в восточных районах Подмосковья пройдут сильные дожди, сопровождаемые порывистым ветром, сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова.

    «Зона атмосферного фронта будет во вторник определять погоду. В Москве и Московской области она ожидается облачная с прояснениями», – сообщила Макарова, передает ТАСС.

    По словам специалиста, на востоке Подмосковья прогнозируются кратковременные, но местами сильные дожди. В некоторых районах возможны грозы. Максимальная температура воздуха в столице достигнет 26 градусов, а по области столбики термометров покажут от 22 до 27 градусов.

    Юго-западный ветер будет дуть со скоростью от пяти до 10 метров в секунду. При грозе его порывы могут усиливаться до 15 метров в секунду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности из-за гроз. В мае синоптики также предупреждали жителей столичного региона о надвигающейся непогоде.

    До этого метеорологи вводили аналогичный режим из-за ливней с сильными порывами ветра.

    Комментарии (0)
    20 июля 2026, 00:23 • Новости дня
    В Ленобласти спасли унесенную штормом в Ладожское озеро группу с детьми

    Tекст: Катерина Туманова

    Группу туристов на лодках из 14 человек, среди которых пятеро детей, вынесло сильными порывами ветра из реки Тихая в открытую воду Ладожского озера, после чего развернулась масштабная поисковая операция, рассказали в ГУ МЧС России по региону.

    «На данный момент трое детей доставлены в населённый пункт Берёзово, двое  человек (включая одного ребёнка) эвакуированы в Приозерск, ещё семь (в том числе один ребёнок) находятся в безопасности на острове Селькамарьянсаари и ожидают эвакуации», – сообщили в Max-канале спасатели МЧС.

    Они добавили, что поиски двух взрослых продолжаются.

    Там отметили, что поиски ведут специалисты аварийно-спасательной службы Ленинградской области города Приозерск, также организовано реагирование добровольцев.

    В МЧС призвали перед выходом на воду всегда проверять прогноз погоды, не выходить в акваторию при усилении ветра, надевать спасательные жилеты на всех, особенно на детей, а при себе всегда средства связи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спасатель Микрюков заявил о жизненно важном запрете на контакт при спасении утопающих. Спасатель МЧС назвала главные правила безопасного купания в жару. Врач Парамонов перечислил шесть признаков опасного для здоровья водоема.

    При этом в Китае с помощью дрона спасли кошку из реки. А в конце июня двое подростков утонули в озере Новое в Брянской области..

    Комментарии (0)
    20 июля 2026, 14:53 • Новости дня
    Ученые сообщили о надвигающейся на Землю магнитной буре

    ИКИ РАН спрогнозировал слабые магнитные бури с 22 июля

    Tекст: Мария Иванова

    К Земле приближается поток солнечного ветра из крупной корональной дыры, который спровоцирует в ближайшие дни геомагнитные возмущения.

    После периода аномально низкой активности на Солнце сформировалась гигантская корональная дыра, простирающаяся от полюса до полюса. Поток возмущенной плазмы достигнет планеты 22 июля, сообщают специалисты Института космических исследований РАН.

    По словам ученых, рост возмущений начнется в ночь на среду и продлится не менее суток. «Обычно корональные дыры являются относительно компактными объектами, что до конца сохраняет неопределенность: не пройдет ли ветер выше или ниже планеты. В данном случае Солнце решило не мучить прогнозистов», – отмечают эксперты.

    Ожидается, что на пике сформируются магнитные бури слабого и среднего уровня. Вероятность возникновения сильных штормов оценивается всего в 5%. Вспышек на Солнце в настоящее время практически не наблюдается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня ученые зафиксировали на Земле слабую магнитную бурю из-за влияния солнечной корональной дыры

    В начале того же месяца выброшенная Солнцем плазма миновала нашу планету вопреки прогнозам специалистов.

    В середине мая астрономы отметили начало геомагнитного возмущения самого слабого уровня.

    Комментарии (0)
    19 июля 2026, 14:08 • Новости дня
    Гидрометцентр сообщил о введении оранжевого уровня опасности в Москве

    Гидрометцентр предупредил об оранжевом уровне опасности в Москве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Оранжевый уровень погодной опасности начал действовать в Москве из-за ожидаемой в течение дня сильной жары, сообщили в Гидрометцентре РФ.

    Из-за экстремального повышения температуры воздуха в столичном регионе начало действовать штормовое предупреждение, передает ТАСС. Днем столбики термометров в мегаполисе поднимутся до 30 градусов, а по области ожидается от 25 до 30 градусов тепла. Ветер прогнозируется южный со скоростью от трех до восьми метров в секунду.

    «Оранжевый погодный уровень начал действие с полудня и сохранится до 18:00 мск понедельника, 20 июля», – сказал собеседник агентства. Этот режим означает высокую вероятность стихийных бедствий и возможный материальный ущерб.

    Специалисты уточнили, что сильной жарой считается превышение климатической нормы. Для столичного региона критической отметкой являются 30 градусов тепла, тогда как для других территорий страны показатель составляет 35 градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне синоптики объявили оранжевый уровень погодной опасности в столичном регионе. В начале месяца метеорологи спрогнозировали приход сухой и солнечной погоды. Из-за тридцатиградусной жары Гидрометцентр уже вводил аналогичный режим в Москве на первые два дня июля.

    Комментарии (0)
    20 июля 2026, 07:25 • Новости дня
    Диетолог посоветовала не утолять жажду квасом и сладким компотом

    Диетолог Залетова посоветовала не утолять жажду квасом и сладким компотом

    Tекст: Катерина Туманова

    Популярные летние напитки не подходят для восполнения водного баланса организма и должны восприниматься исключительно в качестве жидкой пищи или десерта, заявила заведующий дневным стационаром клиники лечебного питания «ФИЦ питания и биотехнологии», диетолог, кардиолог, терапевт Татьяна Залетова.

    «Ни квас, ни компот, ни сок не могут считаться базовой водой для утоления физиологической жажды. Наш организм нуждается в чистой нейтральной воде, потому что она участвует в биохимических реакциях как растворитель», – объяснила она ТАСС.

    Остальные напитки следует пить между приемами воды, воспринимая их как еду.

    Домашний квас содержит полезные витамины и углеводы, однако в 35-градусную жару он быстро закисает. Употребление испорченного продукта грозит тяжелой кишечной инфекцией и обезвоживанием. Специалист посоветовала выбирать только свежий напиток из проверенных мест.

    Компот из сухофруктов богат калием, необходимым для сердца в летний зной. При этом сахар сводит на нет всю пользу и лишь усиливает жажду.

    Медик порекомендовала варить напиток дома без подсластителей, добавляя в него щепотку соли для лучшего усвоения веществ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Гидрометцентр сообщил 19 июля о введении оранжевого уровня опасности в Москве. Терапевт рассказал о способах пережить сильную жару в городе. Эксперты из Италии во Всемирный день мороженого назвали лучшее в жару лакомство.

    Комментарии (0)
    21 июля 2026, 09:29 • Новости дня
    Роскосмос испытал сверхкомпактный спутниковый модем нового поколения

    Модем для спутникового интернета «АТ-Гонец» успешно прошел испытания в Москве

    Tекст: Мария Иванова

    В столице успешно завершилось тестирование компактного устройства связи, способного передавать данные без потерь даже при внезапном отключении питания.

    Предприятие Спутниковая система «Гонец» и компания «СТЭККОМ» протестировали новый модем для спутникового интернета вещей «АТ-Гонец» (УРМ-Д2), передает Роскосмос.

    Аппарат отработал без единого сбоя. При незапланированном отключении от питания и последующем восстановлении аппаратура сохранила всю информацию на 100%.

    В ходе проверки специалисты успешно передали пакеты данных размером от 10 байт до 20 килобайт. Новая разработка оказалась в шесть раз компактнее предыдущей версии, что позволяет легко встраивать ее в различную технику. Устройство обеспечивает связь в местах, где отсутствует сотовое покрытие.

    Аппарат найдет применение на транспорте, включая поезда, корабли и грузовики, а также в промышленности. Продукт, созданный в рамках государственно-частного партнерства, планируется запустить в серийное производство. Разработчики намерены перейти от сеансовой связи к непрерывной и расширить линейку устройств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские рыбопромысловые суда полностью перешли на использование спутниковой системы «Гонец».

    Специалисты успешно провели эксперимент по созданию купольной связи для беспилотников на базе этого компактного аппарата.

    Роскосмос запустил тестирование сервисов передачи голосовой информации через данную орбитальную группировку.

    Комментарии (0)
    21 июля 2026, 07:09 • Новости дня
    Метеоролог предупредила о грозе в Москве

    Метеоролог Позднякова предупредила о грозе в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Во вторник жителей российской столицы ожидает теплая погода с кратковременными осадками, сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.

    В течение дня столичный регион накроют осадки, пояснила Позднякова, передает РИА «Новости».

    «Во вторник в Москве ожидаются дожди, днем в городе возможна гроза. Ветер будет порывистый со скоростью 12-15 метров в секунду», – рассказала специалист.

    Синоптик добавила, что минимальная температура воздуха составит от 17 до 19 градусов. В дневные часы столбики термометров поднимутся до отметки 24-26 градусов тепла.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля Гидрометцентр предупреждал москвичей о кратковременных дождях с грозами.

    В понедельник синоптики прогнозировали в столичном регионе облачную погоду с прояснениями и сильные дожди.

    Комментарии (0)
    21 июля 2026, 06:39 • Новости дня
    Роскосмос сообщил о внедрении искусственного интеллекта на МКС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Искусственный интеллект уже используется на борту Международной космической станции в тестовом режиме, помогая космонавтам формировать ежедневные отчеты и оптимизировать работу, рассказал заместитель главы Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

    Искусственный интеллект начал применяться на борту Международной космической станции в тестовом режиме, передает ТАСС. Заместитель главы Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев сообщил, что новые технологии призваны оптимизировать повседневную деятельность экипажа.

    «Работа с новыми технологиями, в том числе информационными, будет являться основой на борту для оптимизации работы космонавтов. Сейчас на МКС идет тестовая программа – скорее научный эксперимент по использованию искусственного интеллекта, который позволяет космонавтам облегчить работу по формированию будущих отчетов, написанию отчетов по ежедневной работе», – заявил Крикалев.

    Заместитель главы Роскосмоса также отметил роль других современных разработок. Внедрение аддитивных технологий и использование композитных материалов дают возможность оперативнее создавать и модернизировать оборудование. Над этими задачами совместно трудятся инженеры на Земле и космонавты непосредственно на орбите.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Роскосмоса Дмитрий Баканов анонсировал использование искусственного интеллекта для проектирования космической техники.

    Госкорпорация занялась разработкой специального нейросетевого ассистента для экипажа Международной космической станции.

    Систему поддержки принятия решений на базе GigaChat решили отправить на орбиту в виде отдельного устройства.

    Комментарии (0)
    21 июля 2026, 11:15 • Новости дня
    Ученые сообщили о приближающихся к Земле магнитных бурях

    Ученые ИКИ РАН спрогнозировали начало магнитных бурь из-за солнечного ветра

    Tекст: Мария Иванова

    Скорость и плотность солнечного ветра начали планомерно расти, что приведет к скорым возмущениям геомагнитного поля планеты, предупредили ученые.

    Увеличение скорости потоков плазмы от Солнца развивается по ожидаемому графику, передает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Показатели пока остаются умеренными, однако пик прогнозируется на конец сегодняшнего дня. Плотность ветра также интенсивно растет.

    Быстрая плазма сгребает межпланетное вещество, формируя перед собой зону повышенной плотности, которая уже фиксируется приборами. Специалисты отмечают, что магнитная буря может начаться в ближайшие часы, событие развивается строго по учебнику.

    Кроме того, на Солнце вновь активизировались вспышки. За прошедшие сутки после недельного затишья произошло сразу три события класса М. При этом признаков системного возвращения активности пока не наблюдается, ситуация расценивается как единичный эпизод.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне специалисты Института космических исследований РАН спрогнозировали начало слабых магнитных бурь.

    В начале месяца на Солнце произошла мощная вспышка высшего балла X.

    В конце июня астрономы зафиксировали на Земле геомагнитное возмущение уровня G1.

    Комментарии (0)
    21 июля 2026, 13:53 • Новости дня
    Роскосмос сообщил о скором возвращении экипажа «Союза МС-28»

    Роскосмос: "кипаж корабля «Союз МС-28» вернется на Землю 26 июля

    Tекст: Мария Иванова

    Участники многомесячной экспедиции на МКС вернутся домой 26 июля, проходя сейчас специальные тренировки для адаптации сердечно-сосудистой системы к земной гравитации.

    Члены экипажа космического корабля «Союз МС-28» вернутся на Землю с МКС в воскресенье, 26 июля, передает РИА «Новости».

    В настоящее время участники экспедиции проходят специальную подготовку для адаптации сердечно-сосудистой системы к земным условиям.

    «26 июля космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и астронавт НАСА Кристофер Уильямс вернутся домой», – говорится в официальном сообщении госкорпорации.

    Для подготовки к посадке космонавты используют профилактический вакуумный костюм «Чибис-М». Как пояснили в Роскосмосе, он создает отрицательное относительное давление на нижнюю половину тела, обеспечивая отток крови, аналогичный возникающему под действием земного притяжения. Регулярные тренировки в таком костюме помогают организму заново распределять кровь в вертикальном положении, что значительно снижает риск головокружений и обмороков после возвращения. Экипаж работает на МКС с 27 ноября прошлого года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пилотируемый корабль «Союз МС-28» вышел на орбиту в ноябре прошлого года.

    Позже аппарат успешно пристыковался к модулю «Рассвет» российского сегмента МКС.

    В конце мая космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев приступили к внекорабельной деятельности.

    Комментарии (0)
    22 июля 2026, 06:19 • Новости дня
    Синоптик Макарова спрогнозировала ливни и грозы на юге России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ближайшие дни южные регионы европейской части страны столкнутся с неустойчивой погодой, сопровождающейся обильными осадками и грозами, заявила ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова.

    «На нашем юге тоже происходит постепенное усиление конвекции. В Крыму – 22-23-го числа. 23-го – в ДНР. 23-24-го – в ЛНР, Ростовской области, Краснодарском крае, Чеченской Республике. 24-го – в Ингушетии и Волгоградской области», – сообщила метеоролог ТАСС.

    Кроме того, по словам Макаровой, сильные дожди на текущей неделе затронут и некоторые субъекты средней полосы России.

    В частности, осадки прогнозируются во Владимирской, Брянской и Белгородской областях.

    Двумя днями ранее Макарова предупреждала о надвигающихся на столичный регион сильных дождях.

    На прошлой неделе Гидрометцентр объявлял желтый уровень погодной опасности из-за гроз.

    В начале июля синоптики продлевали действие желтого уровня погодной опасности из-за аномальных осадков.

    Комментарии (0)
    22 июля 2026, 08:19 • Новости дня
    Китай запустил тяжелую твердотопливную ракету с девятью спутниками

    Китайская коммерческая ракета «Иньли-1» вывела на орбиту девять спутников

    Tекст: Мария Иванова

    С морской платформы к востоку от Шанхая успешно стартовала коммерческая ракета «Иньли-1-Y4», доставившая на заданные орбиты девять спутников дистанционного зондирования.

    Утром 22 июля состоялся успешный космический старт, передают РИА «Новости».

    Китайское издание «Чжунго хантянь бао» сообщило: «Ракета-носитель «Иньли-1-Y4» 22 июля в 10.54 по пекинскому времени стартовала из акватории к востоку от Шанхая, выведя девять спутников на заданные орбиты. Миссия признана полностью успешной».

    Аппараты предназначены для дистанционного зондирования Земли. Они будут предоставлять услуги клиентам в горнодобывающей промышленности, сельском хозяйстве, а также специалистам по городскому планированию. Среди выведенных на орбиту аппаратов числятся спутники серий «Дунпо», «Цзидинсян-3» и «Тяньи-49».

    Для носителя «Иньли-1» этот запуск стал третьим по счету с момента первого старта в январе 2024 года. Разработанная компанией «Дунфан» ракета является крупнейшим частным коммерческим твердотопливным носителем Китая. Она способна доставлять до 6,5 тонны полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту.

    Журналисты отмечают, что носитель может одновременно выводить до 30 спутников весом около 100 килограммов каждый. В дальнейшем проект позволит значительно снизить стоимость коммерческих запусков благодаря использованию модели отправки нескольких аппаратов на одной ракете.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае китайская коммерческая ракета-носитель Kinetica-1 доставила на околоземную орбиту группу из пяти космических аппаратов.

    В марте ракета-носитель «Цзелун-3» вывела в космос спутники CentiSpace-02 с морской платформы в Желтом море.

    В январе коммерческая ракета «Церера-1-Y7» успешно стартовала с плавучей площадки в акватории близ восточной провинции Шаньдун.

    Комментарии (0)
    22 июля 2026, 10:39 • Новости дня
    TWZ: Новый робот-ремонтник США способен уничтожать спутники

    Tекст: Мария Иванова

    Готовящийся к запуску коммерческий аппарат Northrop Grumman с двумя манипуляторами предназначен для обслуживания спутников, однако обладает двойным назначением и способен уничтожать орбитальные цели.

    Компания Northrop Grumman подготовила к запуску космический аппарат Mission Robotic Vehicle (MRV), оснащенный двумя роботизированными руками, сообщает The War Zone.

    Официально заявлено, что система создана для коммерческого обслуживания и дозаправки орбитальных объектов, однако эксперты не исключают ее применения в военных целях.

    «В рамках нашего портфеля по обслуживанию спутников мы разработали первый коммерческий роботизированный космический аппарат, способный ремонтировать, перемещать и обслуживать спутники на геосинхронной орбите с помощью двух роботизированных манипуляторов», – заявила генеральный директор Northrop Grumman Кэти Уорден.

    Запуск MRV планируется осуществить с помощью ракеты SpaceX Falcon 9 с мыса Канаверал. Аппарат доставит на орбиту три модуля продления миссии, которые будут прикреплены к коммерческим спутникам связи. При этом руководство компании-разработчика уклонилось от прямого ответа на вопрос о возможности создания ударной версии аппарата для отключения вражеских спутников, оставив решение за правительством США.

    Космические силы США ранее открыто заявляли о необходимости развития наступательных возможностей на орбите для защиты дружественных аппаратов. Военные рассматривают роботизированные манипуляторы как технологию двойного назначения, способную повреждать оптику, солнечные панели или уводить спутники противника с орбиты для их последующего уничтожения в атмосфере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Космического командования ВС США генерал Стивен Уайтинг призвал Пентагон разместить вооружения в космическом пространстве.

    Американские власти решили ввести в строй системы подавления российских и китайских спутников.

    Министерство обороны США запланировало создание нового поколения технологий для защиты орбитальных аппаратов от атак.

    Комментарии (0)
    Главное
    СК завел дело о теракте после атак ВСУ на Краснодар и Невинномысск
    Брянские предприятия «Мираторга» подверглись атакам дронов
    Спикер парламента Чехии выступил против принятия Украины в ЕС и НАТО
    Польша потребовала от Украины «исторической ответственности»
    Украина отказалась от польских МиГ-29
    После проверок в Подмосковье решили выдворить более 200 нелегалов
    В Госдуме предложили создать спортивную «Яшинскую карту» для детей

    На топливном рынке заметно первое облегчение

    Топливный рынок страны частично удалось стабилизировать благодаря принятым мерам – запрету экспорта и старту импорта. Однако в отдельных регионах ситуация остается напряженной. Власти намерены решать их проблемы в ручном режиме. Как государство обеспечит топливом аграриев, которым оно сейчас очень нужно? И как топливный рынок влияет на решение ЦБ по ставке в эту пятницу? Подробности

    Перейти в раздел

    Удары по Киеву продолжатся до полной победы

    ВС России продолжают бить по объектам ВПК Украины в Киеве. По данным Минобороны, поражены преимущественно цеха по производству и сборке ракет и комплектующих для дронов. Владимир Зеленский и ряд других украинских деятелей уже охарактеризовали атаку как один из самых мощных баллистических ударов. Эксперты отмечают, что удары по Киеву нацелены на реальный военный результат и не прекратятся, пока противник «не сложится». Подробности

    Перейти в раздел

    Этническая преступность потеряет прописку в России

    Госдума приняла два крупных закона, заметно ужесточающих миграционную политику. Вдвое расширены основания для депортации иностранцев. Также закрывается доступ к легальному статусу в стране для лиц с криминальным прошлым. Эксперты называют эти нововведения очередным этапом переосмысления миграционной политики, который поможет снизить тревожность в обществе. Подробности

    Перейти в раздел

    Обман Пашиняна раскрыли армянские помидоры

    «Протесты фермеров и рыбоводов – прямое следствие европейского курса Никола Пашиняна». Такими словами политологи объясняют разгорающиеся в Армении акции протеста в связи с невозможностью сбыта в Европе тех товаров, которые раньше отправлялись в Россию – например, помидоров. Фактически руководство Армении обмануло своих производителей, пообещав им свободную продажу их товаров в Евросоюзе. Подробности

    Перейти в раздел

    Украина ударила по Wildberries ради мнимой эффективности

    Два крупнейших логистических центра Wildberries в России подверглись атаке украинских беспилотников, начиненных шрапнелью. В результате ударов по целям в Котовске и Электростали есть погибшие и десятки раненых. Попытки атаковать объекты компании предпринимались и раньше, но эти инциденты не приводили к жертвам. Почему целью массированного удара противника стали торговые склады и какие действия придется предпринимать для их защиты? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Украина против Сырского

      Как утверждают источники западных и украинских СМИ, Владимир Зеленский принял решение об отставке главкома ВСУ Александра Сырского. Он не хотел, но его заставили.

    • Когда новый премьер развалит Британию

      Новый премьер Великобритании Энди Бернем заявил о «непоколебимой» поддержке Украины, едва вступив в должность. Но это ожидалось. Смена власти в Британии интересна совсем другим.

    • Украина потеряла еще одного союзника в ЕС

      Болгария официально вышла из так называемой коалиции желающих, удивив этим многих в Европе. Как София решилась на подобное? И кто еще остался в этом антироссийском альянсе?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Замена паспорта в 45 лет в 2026 году: сроки, документы, госпошлина и штраф

      В 45 лет гражданин России обязан заменить паспорт по возрасту. В 2026 году подать заявление и документы нужно в течение 90 дней после дня рождения, а госпошлина за обычную замену составляет 300 рублей. Рассказываем, куда обращаться, какие документы понадобятся, сколько делают новый паспорт и что будет, если пропустить срок.

    • Как прописать ребенка в квартире в 2026 году: документы, сроки и порядок регистрации

      Ребенка нужно зарегистрировать по месту жительства или месту пребывания родителей. В 2026 году оформить прописку можно через «Госуслуги», МВД или МФЦ, если услуга доступна в регионе. Для детей до 14 лет действует важное правило: их регистрируют только по адресу регистрации родителя или опекуна. Разбираемся, какие документы нужны, сколько времени занимает регистрация и когда требуется согласие второго родителя или собственника жилья.

    • Яблочный Спас в 2026 году: какого числа, что можно и нельзя делать, традиции и приметы

      В среду, 19 августа 2026 года, православные христиане отмечают Преображение Господне – один из двунадесятых праздников церковного календаря. В народной традиции этот день называют Яблочным Спасом. В храмах освящают яблоки и другие плоды нового урожая, а в семьях готовят постные блюда с яблоками, вспоминают народные приметы и стараются провести день спокойно, без ссор и суеты.

    Перейти в раздел

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации