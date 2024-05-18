  • Новость часаЗападная группировка ВС России уничтожила до 40 украинских военных и танк
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    Доминик Каммингс завершил интервью эффектным выводом: «Урок, который мы преподали Путину, заключается в следующем: мы показали ему, что мы – кучка гребанных шутов. Хотя Путин знал об этом и раньше».

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Выстрелы в Фицо показали обреченность Восточной Европы

    Если несогласие с выбором соотечественников может привести к попытке убить главу правительства, то значит устойчивая демократия в странах Восточной Европы так и не была построена, несмотря на обещанное Западом стабильное развитие.

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    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева «Кормили русские. Украинцы по нам стреляли»

    Мариупольцы вспоминают, что когда только начинался штурм города, настроения были разные. Но когда пришли «азовцы» и начали бесчинствовать, никому уже объяснять ничего не надо было.

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    18 мая 2024, 12:22 • Новости дня

    NYT: США планируют разместить в космосе противоспутниковое оружие

    Tекст: Вера Басилая

    Пентагон планирует создать новое поколение наземных и космических технологий для защиты американских спутников от атак, сообщила The New York Times.

    Представители министерства обороны США признают, что эта инициатива отражает серьезный сдвиг в военных операциях, поскольку космос все больше становится полем противостояния, пишет The New York Times, передает РИА «Новости».

    По данным издания, к 2026 году США планируют иметь «существенные орбитальные возможности», которые позволят «конкурировать в операциях полного спектра». Газета приводит слова помощника министра обороны США по космической политике Джона Пламба, который заявил, что милитаризация космоса неизбежна.

    Другие представители ведомства, пишет издание, не только считают космос потенциальной зоной боевых действий, но и отмечают, что размещение  оружия там идет недостаточно быстро.

    В статье отмечается, что Пентагон поставил более амбициозную задачу: широкое подавление вражеских угроз на орбите способами, сходными с теми, что применяют ВМС в океане или военно-воздушные – в небе.

    Ранее Китай решительно отверг обвинения США в разработке противоспутникового оружия, назвав их ложными и провокационными. Пекин указал, что США сами являются большой угрозой космической безопасности.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, можно ли ждать космическую войну.

    17 мая 2024, 03:41 • Новости дня
    Рябков: Власти США превратились в политических гопников

    Рябков назвал власти США «политическими гопниками» и не исключил понижения уровня дипломатических отношений

    Рябков: Власти США превратились в политических гопников
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Понижение уровня дипломатических отношений с США возможно, власти в Вашингтоне превратились в «политических гопников», заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

    Рябков сказал, что Россия никогда не прибегала первой к такого рода мерам по отношению к странами НАТО, но подобные шаги, по его мнению, «возможны, если западная группа пойдет по пути эскалации», передает ТАСС.

    Речь идет не только о поддержке Украины Западом, но и, например, о российских активах или «других действиях в экономической сфере». Рябков при этом признался, что «не готов рассуждать», что может послужить «спусковым крючком».

    Он сказал, что безбашенность Запада дает российской стороне «все резоны просчитывать такие варианты». По его словам, в руководстве США и других ключевых стран Запада «довольно много собралось деятелей, которые являются, по большому счету, провокаторами». Рябков, извинившись «за жаргон», назвал их «политическими гопниками, которые в ряде случаев просто идут по беспределу».

    По словам Рябкова, эти политики не осознают, что в России «проявляют исключительную выдержку», действуя «строго в тех рамках, которые заданы руководством страны и определены с точки зрения целей и задач СВО», а также «в преломлении к той работе, которую ведет» МИД.

    Рябков заверил, что Россия не собирается нападать на НАТО, а рассуждения об этом на Западе являются полнейшим абсурдом. По его словам, «есть такие модники тоже в западной группе, наряду с гопниками, которые внедряют множество таких, как им кажется, свежих идей».

    Напомним, Рябков заявлял, что Россия может понизить уровень отношений с США, если российские активы в странах G7 будут конфискованы.

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    17 мая 2024, 06:31 • Новости дня
    МИД: НАТО балансирует на грани прямого конфликта с Россией

    Рябков осудил НАТО за готовность балансировать на грани прямого вооруженного столкновения с Россией

    МИД: НАТО балансирует на грани прямого конфликта с Россией
    @ w80/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В НАТО выбрали эскалационный курс и буквально готовы балансировать на грани прямого вооруженного столкновения с Россией, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

    Рябков сказал, что «авантюристическая политика» НАТО противоречит интересам безопасности жителей государств, входящих в альянс, передает ТАСС.

    По его словам, «всей этой трагедии» с «точки зрения полного разрушения архитектуры европейской безопасности» можно было бы избежать, если бы в НАТО серьезно отнеслись к «предупреждениям России».

    Рябков подчеркнул, что кризис вызван расширением НАТО, но альянс продолжает «маниакальное» движение к «новым рубежам». Рябков отметил, что НАТО объясняет это «укреплением собственной безопасности», но «безопасности для НАТО за последнее время не прибавилось».

    Он полагает, что в западных странах со временем «избиратели поймут, насколько пагубную линию применительно к России ведут нынешние элиты». Стремление «Европы и Евроатлантики» к «геополитическому освоению все более широких пространств» Рябков назвал «глубоко порочным, фундаментально ошибочным».

    Соединенные Штаты в угоду своим геополитическим представлениям приближаются к неуправляемому обвальному кризису в отношениях с Россией, Москва предупреждает, что Вашингтон играет с огнем, сказал Рябков. Он подчеркнул, что Россия никогда не вмешивалась и не собирается вмешиваться в избирательные кампании ни в одной стране, в том числе в США.

    Напомним, Рябков не исключил понижения уровня дипломатических отношений с США, власти которых превратились в «политических гопников».

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    15 мая 2024, 15:35 • Новости дня
    Блинкен: США и Украина обсудили размещение Patriot в Харькове

    Госсекретарь США Блинкен: США и Украина обсудили размещение Patriot в Харькове

    Tекст: Александра Юдина

    Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Киеве заявил, что Вашингтон обсуждает с Киевом возможность размещения комплексов противовоздушной обороны Patriot в Харькове.

    Отмечается, что данное заявление является первым официальным подтверждением переговоров о размещении Patriot на территории Украины, передает ТАСС.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном попросил две системы Patriot для защиты Харькова и Харьковской области.

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    15 мая 2024, 13:44 • Новости дня
    Эксперт: Российские системы ПВО успешно адаптируются к отражению ракет ATACMS

    Военный эксперт Леонков: Российские системы ПВО демонстрируют растущую эффективность в отражении ударов ATACMS

    Эксперт: Российские системы ПВО успешно адаптируются к отражению ракет ATACMS
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Обстрел полуострова Крым с применением ракет ATACMS в очередной раз продемонстрировал слаженность и эффективность российских систем ПВО. Несмотря на грозную репутацию боеприпаса, российские военные успешно адаптируются к противостоянию с этой угрозой, сказал военный эксперт Алексей Леонков. Ранее российские системы ПВО РФ отразили атаку ВСУ по территории Крыма.

    «Атака по Крыму, предпринятая противником в ночь на среду, оказалась достаточно масштабной. Скорее всего, наземные комплексы, с которых и запускались ракеты ATACMS, были расположены в районе между Одессой и Николаевым. Судя по всему, удары планировались долго, а в выборе целей ВСУ помогали их западные союзники», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    «Не исключаю, что в рамках атаки были задействованы системы искусственного интеллекта. Скорее всего, с их помощью и осуществлялось наведение боеприпасов на интересующие Украину объекты. Все это в совокупности сделало процесс противодействия обстрелу невероятно сложным», – подчеркивает он.

    «Тем не менее, ВС РФ в очередной раз продемонстрировали поразительную слаженность и эффективность. Несмотря на то, что ракеты ATACMS имеют весьма грозную репутацию, мы в кратчайшие сроки сумели приспособиться к противостоянию с ними. Как показала практика, в настоящий момент мы способны выдерживать натиск даже десяти этих боеприпасов», – отмечает собеседник.

    «Добиться этого удалось за счет использования комплексов ПВО, имеющих возможность достаточно быстро менять позицию. Таким образом, наши военные при необходимости могут усилить направление, по которому приходится основная сила удара. Данная тактика получила название инициативной эшелонированной системы противовоздушной обороны», – акцентирует эксперт.

    «Однако, несмотря на безусловные успехи российской армии, важно помнить, что ПВО не может обеспечить стопроцентную безопасность той или иной территории. В конфликте всегда присутствует определенный элемент неожиданности. Поэтому нам необходимо всегда сохранять бдительность и неустанно работать по совершенствованию средств обороны», – резюмирует Леонков.

    Ранее российские системы ПВО отразили ракетную атаку ВСУ по территории Крыма. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Министерства обороны. По данным ведомства, над территорией полуострова было уничтожено десять американских оперативно-тактических боеприпасов ATACMS.

    После обстрела в Севастополе были обнаружены несдетонировавшие части ликвидированных ракет. Губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале призвал жителей города проявить максимальную осторожность и не прикасаться к подозрительным предметам, лежащим на улице.

    Речь идет о подзарядных боеприпасах М74, представляющих собой стальную оболочку, наполненную взрывчатым веществом. При столкновении с целью они также выпускают стальные детали, содержащиеся внутри конструкции. Радиус поражения модели составляет приблизительно 15 метров.

    Помимо Крыма, атака ВСУ затронула и другие регионы России. Так, над территорией Белгородской области были уничтожены две противорадиолокационные ракеты  HARM, две управляемые авиабомбы «Hammer», два реактивных снаряда РСЗО «Ольха» и девять БПЛА. В Курской области ликвидировали пять беспилотников, а в Брянской перехваченными оказались три дрона.

    Ранее британский министр обороны Грант Шаппе подтвердил, что у Украины имеется разрешение Лондона на использование оружия королевства для нанесения ударов по территории Крыма.

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    17 мая 2024, 00:44 • Новости дня
    ВКС запустили «Союз» с космодрома Плесецк
    ВКС запустили «Союз» с космодрома Плесецк
    @ Roscosmos/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Воздушно-космическими силами России с космодрома Плесецк осуществлен запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б», сообщило Минобороны.

    Отмечается, что ракета-носитель с космическими аппаратами на борту запущена «в интересах Минобороны», передает РИА «Новости».

    В конце марта запущенный с Байконура спутник «Ресурс-П» успешно вывели на орбиту. В апреле «Ангара-А5» успешно вывела полезную нагрузку на орбиту.

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    16 мая 2024, 05:54 • Новости дня
    Разведка США назвала Россию «самой активной иностранной угрозой» выборам

    Директор национальной разведки США Хайнс назвала Россию «самой активной иностранной угрозой» американским выборам

    Разведка США назвала Россию «самой активной иностранной угрозой» выборам
    @ Rod Lamkey/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Для американских выборов «самой активной иностранной угрозой» является Россия, также в список входят Китай и Иран, заявила директор национальной разведки США Аврил Хайнс.

    В комитете Сената Хайнс заявила об увеличении числа иностранных акторов, которые, по версии американских спецслужб, желают повлиять на выборы в США. Россия, Китай и Иран, как заявила Хайнс, являются «наиболее значимыми» из них, передает РИА «Новости».

    Напомним, выборы президента США должны состояться 5 ноября 2024 года. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что документ, составленный американской разведкой, в котором утверждается, что Россия якобы пыталась подорвать доверие к выборам в США и других странах, является компиляцией сплетен и русофобских выпадов.


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    16 мая 2024, 21:54 • Новости дня
    В НАТО признали способность российской армии быстро исправлять ошибки

    В НАТО признали способность российской армии быстро реагировать на ситуацию

    Tекст: Ольга Иванова

    Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи заявил, что российская армия продемонстрировала способность быстро исправлять ошибки и корректировать свои действия.

    Она также отметил, что российская армия продемонстрировала высокую стойкость, передает ТАСС.

    Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр обратил внимание на то, что Россия опережает страны Европы и Северной Америки в темпах мобилизации промышленных возможностей.

    Ранее Бауэр заявил, что участники Североатлантического альянса должны поставлять Украине все необходимое оружие, хоть и в ущерб обязательствам перед НАТО по поддержанию уровня военных запасов.

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    16 мая 2024, 23:18 • Новости дня
    В Пентагоне оценили вероятность переброски на Украину инструкторов НАТО

    Глава Комитета начальников штабов ВС США Браун выразил уверенность в размещении на Украине инструкторов НАТО в будущем

    Tекст: Антон Антонов

    На Украине «в конце концов» разместят инструкторов НАТО для подготовки украинских войск, но пока для этого нет условий, заявил председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Чарльз Браун.

    Браун заявил: «В конце концов мы придем к этому с течением времени». Однако, как признал генерал, сейчас такой шаг создал бы угрозу для жизни инструкторов. Кроме того, пришлось бы делать выбор – прикрывать «драгоценными» средствами ПВО инструкторов или украинскую инфраструктуру, передает ТАСС со ссылкой на New York Times

    При этом подчеркивается, что нехватка личного состава в украинских войсках стала «критической», ухудшилось положение «на земле», Киеву пришлось просить союзников помочь в обучении 150 тыс. новобранцев. Как заявил газете неназванный источник в Пентагоне, обучение украинских войск может проходить во Львове.

    По версии New York Times, страны, поддерживающие Киев, все ближе к тому, чтобы перебросить на Украину своих военных для обучения украинских сил. Однако это приблизит возможное втягивание стран Запада в непосредственный конфликт с Россией. New York Times пишет, что как член НАТО США должны будут помочь защитить инструкторов альянса от любой атаки.

    Напомним, лидер демократов в Палате представителей США Хаким Джеффрис не исключил военного вмешательства в конфликт, чтобы избежать падения Украины.

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    17 мая 2024, 23:03 • Новости дня
    В Белом доме не поддержали атаки Киева американским оружием по России

    В Белом доме заявили, что не поддерживают атаки Киева американским оружием по территорииРоссии

    Tекст: Денис Тельманов

    Соединенные Штаты не подталкивают Киев к нанесению ударов по территории России и не меняли свою позицию по применению Киевом американского оружия. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

    «Мы не поощряем атаки предоставленным США оружием по российской территории. Это наша политика, которая не претерпела изменений», – приводит слова Кирби ТАСС

    Отмечается, что представители Госдепартамента и Пентагона подтвердили, что Вашингтон неизменно подчеркивает: передаваемое Киеву оружие должно «применяться на поле боя» и «на территории Украины».

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова предостерегла США, ЕС и Украину от дальнейших атак на свою территорию, подчеркнув, что подобные действия не останутся безнаказанными.

    По ее словам, 16 и 17 мая киевский неонацистский режим предпринял попытку очередной массированной атаки с применением беспилотников самолетного типа и безэкипажных катеров на Крым, Краснодарский край и другие регионы России.

    Она подчеркнула, что Россия расценивает эти атаки как «грубое нарушение международного права» и «прямую угрозу безопасности» страны.

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    18 мая 2024, 09:08 • Новости дня
    WSJ: Киев просит Вашингтон снять запрет на атаки по российской территории

    WSJ: Киев просит у Вашингтона разрешения снять запрет на атаки по российской территории

    WSJ: Киев просит Вашингтон снять запрет на атаки по российской территории
    @ AP/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские власти обратились к Вашингтону с просьбой снять ограничения на использование американского оружия для ударов по российской территории, однако получили отказ, пишет газете The Wall Street Journal.

    По данным издания, Киев просил разрешить использовать американское оружие против военных целей на российской территории, а также предоставить разведданные и помощь в определении целей, передает «Газета.Ru».

    Известно, что генерал ВВС США Си-Кью Браун-младший заявил о том, что Белый дом отказал украинским властям.

    Накануне координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не подталкивают Киев к нанесению ударов по территории России и не меняли свою позицию по применению Киевом американского оружия.

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    15 мая 2024, 13:14 • Новости дня
    Захарова объяснила значение визита Блинкена на Украину

    Захарова: Визит Блинкена в Киев говорит об обеспокоенности США неудачами ВСУ на фронте

    Tекст: Ольга Никитина

    На Украине с двухдневным визитом находится госсекретарь США Энтони Блинкен, что свидетельствует о том, что положение дел на фронте и военные неудачи ВСУ вызывают у американской администрации серьезную тревогу, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Ее слова передает ТАСС.

    Ранее Захарова заявила также, что музыкальное выступление Блинкена в киевском баре в ходе поездки на Украину является паноптикумом и издевательством высшей марки.

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    17 мая 2024, 06:01 • Новости дня
    Комитет Палаты представителей США поддержал санкции против Росатома

    Комитет по международным делам Палаты представителей США поддержал санкции против Росатома и Запорожской АЭС

    Tекст: Антон Антонов

    Комитет по международным делам Палаты представителей Конгресса США одобрил проекты законов о санкциях против Росатома и Запорожской АЭС.

    «Акт о применении санкций против Росатома» поддержали 37 конгрессменов, двое выступили против. Документ требует от Белого дома ввести санкции против Росатома, связанных с госкорпорацией лиц и организаций, а также предоставить отчет о стратегии замещения поставок продукции Росатома. Второй законопроект предполагает санкции против любого лица, связанного с Запорожской АЭС.

    Тем временем министерство энергетики США объявило, что в июне намерено начать закупку ядерного топлива у национальных производителей на сумму до 3,4 млрд долларов. В июне поставщикам предложат принять участие в торгах, передает РИА «Новости».

    Напомним, что в понедельник президент США Джо Байден подписал указ о запрете на импорт в США необлученного, низкообогащенного урана, произведенного в Российской Федерации.

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    17 мая 2024, 14:47 • Новости дня
    Microsoft начала отключать корпоративных клиентов в России от облачных продуктов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские корпоративные клиенты начали отключаться от облачных продуктов Microsoft, в том числе от программного обеспечения бизнес-анализа Power BI, сообщили в ГК Softline.

    Microsoft, по всей видимости, утвердил список продуктов к отключению, начались веерные остановки подписок CSP (программа поставщиков облачных решений), отключения проводятся по 5-10 заказчиков, передает ТАСС со ссылкой на чат ГК Softline.

    Останавливаются подписки на Power BI, Visio, Project.

    В августе 2023 года Microsoft сообщила об остановке продления лицензий российским компаниям.

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    17 мая 2024, 12:27 • Новости дня
    Путин объяснил санкции США против электрокаров из Китая

    Путин объяснил санкции США против электрокаров из Китая их развитием

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американская администрация объявила о санкциях в отношении китайских электрокаров, поскольку электротранспорт КНР совершенствуется, заявил президент России Владимир Путин.

    «Недавно взяли американцы и ввели Китаю санкции на электротранспорт, на электромобили. Почему? За что? А потому, что китайские машины лучше стали», – сказал Путин на встрече со студентами и педагогами Харбинского политехнического университета, передает ТАСС.

    Ранее глава российской части Российско-китайского комитета мира, дружбы и развития Борис Титов заявил, что Россия предложила начать производство китайских автомобилей на своей территории.

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    16 мая 2024, 09:22 • Новости дня
    Борисов: Россия открыта к привлечению стран в проект создания РОС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия готова привлекать иностранных партнеров к реализации проекта Российской орбитальной станции (РОС), не отказывается и от сотрудничества с США, заявил глава Роскосмоса Юрий Борисов.

    По его словам, Россия не хочет замыкать проект РОС только для национального использования и приглашает все дружественные страны участвовать в нем, передает ТАСС.

    При этом Борисов уточнил, что и от сотрудничества с США Россия не отказывается. Глава Роскосмоса отметил, что потепление обстановки международной, в том числе политической, начиналось с контактов в космосе.

    Ранее госкорпорация «Роскосмос» утвердила эскизный проект Российской орбитальной станции (РОС), развертывание которой запланировано на 2027–2032 годы.

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