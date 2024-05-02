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Китай обвинил США в расширении военной мощи в космосе
Китай назвал США самой большой угрозой космической безопасности
Китай решительно отверг обвинения США в разработке противоспутникового оружия, назвав их ложными и провокационными. Пекин указал, что США сами являются большой угрозой космической безопасности, заявили в МИД КНР, комментируя заявления Пентагона.
«США на протяжении долгого времени постоянно повторяют старую теорию «китайской космической угрозы», клевещут и очерняют Китай, но это лишь поиск оправдания для расширения собственной военной мощи в космосе и удержания военного доминирования», – передает заявление китайского МИД РИА «Новости».
В ведомстве подчеркнули, что США фактически «открыто определяют космос как территорию сражения», также Вашингтон активно развивает свой военный потенциал в космосе и провоцирует конфронтацию между крупными странами.
США – самая мощная движущая сила милитаризации космоса и превращения его в театр военных действий, указали в МИД КНР.
Китай же в свою очередь выступает за мирное использование космического пространства, против гонки вооружений в космосе и стремится содействовать проведению переговоров и заключению международным сообществом правового документа о контроле над вооружением в космическом пространстве, чтобы поддерживать мир и безопасность.
«Мы снова призываем американскую сторону прекратить распространение лживых заявлений, прекратить наращивание вооружений и подготовку к войне в космическом пространстве и по-настоящему взять на себя должную ответственность», – подчеркнули в МИД КНР.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, можно ли ждать космическую войну.