Китай обвинил США в расширении военной мощи в космосе

Китай назвал США самой большой угрозой космической безопасности

Tекст: Елизавета Шишкова

«США на протяжении долгого времени постоянно повторяют старую теорию «китайской космической угрозы», клевещут и очерняют Китай, но это лишь поиск оправдания для расширения собственной военной мощи в космосе и удержания военного доминирования», – передает заявление китайского МИД РИА «Новости».

В ведомстве подчеркнули, что США фактически «открыто определяют космос как территорию сражения», также Вашингтон активно развивает свой военный потенциал в космосе и провоцирует конфронтацию между крупными странами.

США – самая мощная движущая сила милитаризации космоса и превращения его в театр военных действий, указали в МИД КНР.

Китай же в свою очередь выступает за мирное использование космического пространства, против гонки вооружений в космосе и стремится содействовать проведению переговоров и заключению международным сообществом правового документа о контроле над вооружением в космическом пространстве, чтобы поддерживать мир и безопасность.

«Мы снова призываем американскую сторону прекратить распространение лживых заявлений, прекратить наращивание вооружений и подготовку к войне в космическом пространстве и по-настоящему взять на себя должную ответственность», – подчеркнули в МИД КНР.

Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, можно ли ждать космическую войну.