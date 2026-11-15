В том виде, в каком заявлена переговорная группа Европы по Украине, она может выполнять только одну функцию: создание хаотического антуража во время переговоров и выхолащивание любых попыток остальных участников добиться практического результата.5 комментариев
Платформа Mechazilla впервые поймала корабль Starship компании SpaceX
Американская компания SpaceX впервые смогла вернуть космический корабль Starship на специальную платформу Mechazilla на базе в Техасе, сообщает SpaceX.
«Mechazilla ловит Starship! Поздравляем всю команду SpaceX с этим невероятным достижением!» – говорится в комментарии к соответствующему видео в X.
Как писала газета ВЗГЛЯД, SpaceX запустила ракету-носитель Starship в испытательный полет из Техаса для отработки контролируемого захвата второй ступени.
В субботу SpaceX не смогла вернуть ускоритель Super Heavy на стартовую площадку.