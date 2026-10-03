В кабмине ФРГ предложили избрать на пост президента женщину из восточных земель

Уполномоченный кабмина ФРГ Кайзер предложила избрать президентом женщину

Tекст: Вера Басилая

Вопрос о кандидатах на пост главы государства активно обсуждается в стране, при этом представитель кабмина считает необходимым отдать предпочтение представительнице бывшей ГДР, передает РИА «Новости».

«Почему следующим федеральным президентом не может стать умная женщина из Восточной Германии? Я считаю, что настало время для главы государства из восточных земель», – заявила Кайзер в интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung.

Срок полномочий действующего президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера истекает 18 марта 2027 года. Выборы нового главы государства пройдут на заседании Федерального собрания 30 января 2027 года.

Последним немецким президентом, представлявшим восточные регионы страны, был Йоахим Гаук, занимавший этот пост с 2012 по 2017 год. 3 октября в ФРГ отмечается День германского единства в память о воссоединении страны в 1990 году, когда пять восточных земель вошли в состав ФРГ, а Берлин стал общей столицей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу действующий президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер признал разочарование немцев спустя 36 лет после объединения страны.

В прошлом месяце бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала абсурдным возможное выдвижение своей кандидатуры на пост президента.

До этого немецкие политики заявили о разочаровании жителей Восточной Германии результатами объединения государства.