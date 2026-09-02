Множество русских людей, которые пришли почтить греческого святого – важное свидетельство единства Церкви, того, что мы прежде всего православные христиане, а потом уже греки, русские или люди каких-то еще языков и племен.2 комментария
Меркель назвала абсурдным возможное выдвижение на пост президента Германии
Меркель отказалась баллотироваться на пост президента ФРГ в 2027 году
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель категорически отвергла возможность участия в выборах президента ФРГ, назвав подобное предложение абсолютно бессмысленным.
Бывший канцлер Германии выступила с заявлением на презентации собственных мемуаров в Бухаресте, передает РИА «Новости».
Политик подчеркнула, что совершенно не планирует выдвигать свою кандидатуру на пост нового главы государства, назвав подобную перспективу нелепой.
«Что касается должности федерального президента… Это абсурд. Я не хочу этим заниматься. Я была в политике 30 лет, 16 лет – федеральным канцлером», – отметила она. Экс-канцлер добавила, что работа была крайне тяжелой, но сейчас она счастлива возможности посвятить время другим делам.
Ранее опрос института Forsa для телеканалов RTL и ntv показал, что политик возглавила список потенциальных претендентов на высший государственный пост. При этом мнения граждан разделились: 47% сочли ее подходящим кандидатом, а 48% высказались против.
Выборы следующего президента Германии запланированы на 30 января 2027 года. Главу государства избирает Федеральное собрание сроком на пять лет. С 2017 года этот пост, предполагающий в основном представительские функции, занимает Франк-Вальтер Штайнмайер.
Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер ХДС Фридрих Мерц предложил кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на пост президента Германии.
Сама Ангела Меркель летом отказалась от роли переговорщика Евросоюза с Россией.
Месяцем ранее бывший канцлер подтвердила пранкерам Вовану и Лексусу фиктивность Минских соглашений.