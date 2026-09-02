Россия вошла в тройку мировых лидеров по запасам золота

Россия заняла второе место в мире по объемам добычи золота

Tекст: Мария Иванова

Россия сохраняет ведущие позиции на мировом рынке драгоценных металлов, занимая второе место по объемам добычи золота, передает РИА «Новости». Об этом стало известно на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

«Российская Федерация – третья по запасам, вторая – по добыче», – подчеркнул заместитель руководителя Роснедр Асламбек Гермаханов. Он отметил, что состояние минерально-сырьевой базы оценивается как стабильное.

При этом чиновник добавил, что отрасль требует серьезного внимания как со стороны регулятора, так и от самих недропользователей. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, руководитель Роснедр Олег Казанов сообщил о приросте запасов золота в России на 176,6 тонны за первое полугодие текущего года.

За этот же период геологи открыли на Дальнем Востоке более 90 новых месторождений драгоценного металла.

Минприроды признало участок Сухой Лог в Иркутской области крупнейшим золоторудным объектом страны.