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При массированных ракетных ударах США по Ирану погибли 12 человек
Жертвами ракетных ударов США по Ирану стали 12 человек
Жертвами массированных ракетных атак Соединенных Штатов по иранской территории стали более десятка человек, еще десятки местных жителей получили различные ранения.
Не менее 12 человек погибли и десятки пострадали в результате ракетных ударов Соединенных Штатов по иранской территории, передает РИА «Новости». Атаки затронули несколько регионов исламской республики.
«Не менее 12 человек погибли при ударах США по Ирану... В трех районах неподалеку от городов Ахваз и Агаджари провинции Хузестан жертвами атак стали семь человек, еще восемь получили ранения… Пять человек погибли и 68 были ранены в результате атаки армии США на свадебную церемонию в провинции Хормозган», – сообщил иранский канал Press TV.
Кроме того, поступала информация о гибели четырех военнослужащих в провинции Керманшах и трех ополченцев на острове Луран. В ночь на среду американские силы нанесли серию массированных ударов по объектам Корпуса стражей исламской революции. Целями стали системы противовоздушной обороны, радиолокационные станции, морские средства и объекты связи. В ответ Тегеран запустил ракеты и беспилотники по американским военным базам на Ближнем Востоке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате ночной атаки американских вооруженных сил в провинции Керманшах погибли четыре представителя Корпуса стражей исламской революции.
В качестве возмездия за нападение на свадебную церемонию иранские военные нанесли серию ударов по базам США на Ближнем Востоке.
В рамках новой политики сдерживания американские силы впервые атаковали два правительственных танкера Ирана в Ормузском проливе.