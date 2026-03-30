Китайские контейнеровозы пересекли Ормузский пролив
Два крупных контейнеровоза китайской компании COSCO Shipping пересекли Ормузский пролив, следует из данных портала MarineTraffic.
Суда CSCL Arctic Ocean и CSCL Indian Ocean отправились в воскресенье из порта Аль-Рамса (ОАЭ), передает РИА «Новости».
К утру понедельника они подошли к входу в Ормузский пролив, а сейчас уже находятся в Оманском заливе. Конечный пункт их маршрута пока неизвестен.
Напомним, в пятницу два крупных контейнеровоза китайской COSCO Shipping, сменившие статус с «на якоре» на «в движении», вышли из Персидского залива к Ормузскому проливу.
Пытавшиеся пройти через Ормузский пролив три контейнеровоза были вынуждены покинуть его после предупреждений военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР).