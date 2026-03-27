Иран не пустил три контейнеровоза через Ормузский пролив

TWZ: США минируют входы в подземные ракетные комплексы Ирана

Tекст: Дмитрий Зубарев

США сбрасывают противопехотные мины у входов в подземные ракетные комплексы Ирана, сообщает TWZ. Иран обвинил США в применении мин в районах рядом с одной из своих так называемых «ракетных городов», утверждая о гибели нескольких человек. По данным иранского агентства Tasnim, «эти взрывные устройства напоминают консервные банки, чуть больше обычных банок с тунцом, и взрываются при вскрытии, что привело к человеческим жертвам».

В публикациях Tasnim размещены фото мин BLU-91/B, которые используются для поражения бронетехники. Коллектив расследователей Bellingcat подтвердил геолокацию некоторых мин в районе деревни Кафари, примерно в двух километрах от входа в южную ракетную базу Шираз. Представленные видеозаписи показывают рассыпанные мины на территории деревни.

Bellingcat отмечает, что США – единственный участник текущего конфликта, на вооружении которого стоят эти мины, а их поставки в Израиль не зафиксированы. Уточняется, что происхождение мин на видео пока не подтверждено, однако вероятность того, что иранцы получили к ним доступ или изготовили подделки в целях пропаганды, всё же существует. Центральное командование США отказалось комментировать использование этих мин в ходе операции Epic Fury.

Сброс мин на подъездах к подземным комплексам может затруднить выдвижение иранских ракетных установок, а также доступ тяжелой техники для расчистки завалов после бомбардировок. Американские мины серии Gator, к которым относится BLU-91/B, предназначены для уничтожения танков и грузовиков и могут делать дороги вблизи ракетных объектов непроходимыми. Последний подтвержденный случай боевого применения этих мин США произошёл во время войны в Персидском заливе в 1991 году.

Мины могут быть настроены на самоликвидацию через четыре часа, 48 часов или 15 дней, однако не всегда срабатывают корректно, что увеличивает риск для гражданских лиц, случайно оказавшихся в этих районах. По мнению TWZ, несмотря на отдалённость «ракетных городов» от жилых зон, применение мин остаётся опасным и вызывает обеспокоенность гуманитарных организаций. США не подписывали Оттавскую конвенцию, запрещающую противопехотные мины, однако официально не используют их, а противотанковые мины под запрет не попадают.

Вопрос о том, является ли этот инцидент единичным или частью более широкой кампании США, пока остаётся открытым. По мнению экспертов, разминирование таких территорий может стать для Ирана сложной задачей и потенциально ограничить возможности для новых ракетных атак по целям на Ближнем Востоке.

