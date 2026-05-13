Эксперт раскрыл главные ошибки при защите от укусов клещей

Эколог назвал эффективные способы защиты от клещей на фоне потепления
Из-за раннего потепления сезон активности опасных паразитов значительно увеличился, поэтому гражданам необходимо тщательно избегать высокой травы и регулярно осматривать тело после прогулок.
На фоне мягких зим период бодрствования клещей растягивается, передает Газета.Ru. Директор по устойчивому развитию экосервиса «Сохрани лес» Александр Чикин пояснил: «Первое, что важно понять – клещ не прыгает и не падает с деревьев. На деле он сидит на траве или кустарнике на высоте от десяти до 80 сантиметров и ждет».
Эколог отметил необходимость избегать заросших троп и тщательно осматривать подмышки, пах и голову после возвращения домой.
По его словам, паразиты обитают не только в лесах, но и в городских дворах с неубранной листвой. При этом закрытая светлая одежда помогает быстрее заметить угрозу.
Специалист подчеркнул низкую эффективность репеллентов и народных средств без соблюдения базовых мер предосторожности.
Владельцам дачных участков он посоветовал регулярно косить траву и проводить акарицидную обработку периметра в сухую погоду. Риск заражения инфекциями остается управляемым при правильном поведении, заключил эксперт.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Роспотребнадзор назвал энцефалит и боррелиоз самыми опасными клещевыми инфекциями. Научный сотрудник МГУ Вадим Марьинский посоветовал использовать современные репелленты для защиты от укусов. Энтомолог Юрий Гниненко настоятельно рекомендовал сделать прививку от энцефалита.