Кравцов сообщил о расширении списка нормативных словарей

Глава Минпросвещения Кравцов заявил о пополнении списка нормативных словарей русского языка
Перечень официальных изданий, фиксирующих нормы литературного русского языка, планируется расширить за счет словарей аббревиатур, омонимов и фразеологизмов.
Список нормативных словарей русского языка могут дополнить тремя новыми изданиями, передает РИА «Новости». Речь идет о словарях аббревиатур, омонимов и фразеологическом.
«Сегодня к ранее утвержденным обязательным словарям добавляются новые академические издания. Рассматриваются еще три словаря – аббревиатур, омонимов и фразеологический – для пополнения списка нормативных», – заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов на полях I Петербургского международного филологического форума.
Министр отметил, что в 2025 году постановлением правительства были утверждены четыре нормативных словаря. В текущем году перечень изданий, закрепляющих правила использования русского языка как государственного, пополнился еще пятью книгами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство России утвердило положение о Национальном словарном фонде. Специалисты разрабатывают первый за многие годы «Словарь школьника». Президент Владимир Путин направил приветствие участникам Петербургского международного филологического форума.