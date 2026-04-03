Матвиенко: Государство не имеет права запретить женщине делать аборт

Tекст: Валерия Городецкая

В интервью автору ИС «Вести» Ольге Скабеевой она подчеркнула, что государство не вправе вмешиваться в частную жизнь граждан и не должно устанавливать запреты по этому вопросу.

«И я уверена, что запретов как таковых не будет, и чтобы женщины не волновались. Право выбора, окончательное решение, безусловно, за женщиной», – сказала Матвиенко. Она подчеркнула, что женщине необходимо дать свободу принимать подобные решения самостоятельно.

Говоря о роли общества, политик заявила, что правительство, медики, церковь и общественность должны приложить максимум усилий, чтобы предостеречь женщин от такого шага, о котором они могут пожалеть в будущем. Однако, если решение уже принято, женщина должна иметь на это право.

Матвиенко также высказалась о роли мужчин, отметив, что они часто ведут себя так, словно не имеют отношения к вопросу аборта, хотя должны поддерживать партнершу и разделять с ней ответственность.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 37 тыс. россиянок отказались от аборта в 2024 году.