МВД предупредило о новой схеме мошенников со встречным переводом
Гражданам напомнили о риске потерять деньги при попытке получить якобы положенные выплаты, если требуется внести дополнительные суммы, отметили в полиции.
О новой мошеннической схеме с так называемыми встречными переводами предупредили в УБК МВД. В сообщении отмечается, что злоумышленники обещают гражданам получение значительных денежных сумм, однако требуют предварительно перечислить определенную сумму, ссылаясь на различные причины, передает ТАСС.
В качестве поводов для перевода фигурируют такие формулировки, как «верификационный депозит», «гарантийный перевод», «антифрод-проверка», «конвертационный платеж» и другие. В МВД подчеркнули: суть схемы всегда одна – перечисленные средства достаются мошенникам, а обещанные выплаты остаются фикцией.
В ведомстве добавили, что ни одна легальная платежная система не предусматривает подобных процедур, а настоящие комиссии и сборы не требуют встречных переводов. МВД призывает граждан проявлять бдительность и не переводить деньги неизвестным лицам под любыми предлогами.
