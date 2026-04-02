МВД предупредило о новой схеме мошенников со встречным переводом

Tекст: Тимур Шайдуллин

О новой мошеннической схеме с так называемыми встречными переводами предупредили в УБК МВД. В сообщении отмечается, что злоумышленники обещают гражданам получение значительных денежных сумм, однако требуют предварительно перечислить определенную сумму, ссылаясь на различные причины, передает ТАСС.

В качестве поводов для перевода фигурируют такие формулировки, как «верификационный депозит», «гарантийный перевод», «антифрод-проверка», «конвертационный платеж» и другие. В МВД подчеркнули: суть схемы всегда одна – перечисленные средства достаются мошенникам, а обещанные выплаты остаются фикцией.

В ведомстве добавили, что ни одна легальная платежная система не предусматривает подобных процедур, а настоящие комиссии и сборы не требуют встречных переводов. МВД призывает граждан проявлять бдительность и не переводить деньги неизвестным лицам под любыми предлогами.

