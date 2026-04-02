Юрист Земскова рассказала об «уникальных условиях» по ипотеке от аферистов

Tекст: Катерина Туманова

«Мошенники под видом брокеров или специалистов по льготной ипотеке обманывают россиян, ищущих самые выгодные условия кредита. После того, как гражданин оставляет заявку в интернете, ему перезванивает якобы брокер, предлагающий «уникальные условия» или помощь в получении льготной ипотеки даже при плохой кредитной истории», – сообщила она РИА «Новости».

Юрист пояснила, что после разговора с жертвой мошенник требует предоплату за оформление документов или услуги, но после получения денег исчезает.

Также аферисты могут прислать ссылку на фейковый сайт банка, где граждане вводят свои персональные данные, которые затем похищаются.

Специалист советует россиянам завершать разговор, если собеседник требует срочных действий, передачи кодов или перевода денег. Оформлять ипотеку она рекомендует только через проверенных профессионалов.

