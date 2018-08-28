Экс-гендиректора «Трансаэро» заподозрили в растрате на 1,3 млрд рублей

Заочно арестованный бывший генеральный директор ОАО «АК «Трансаэро» Александр Бурдин подозревается растрате на сумму более 1,3 млрд рублей.

По версии следствия, с октября 2015 года по сентябрь 2017 года Бурдин «злоупотребляя своими полномочиями, совершив ряд финансово-экономических сделок, похитил имущество путем растраты, причинив тем самым ОАО «АК «Трансаэро»» ущерб на общую сумму свыше 1 млрд 300 млн рублей», сообщили в СК.

Кроме того, Бурдина подозревают в невыплате зарплат работникам. По данным СК, с марта по октябрь 2016 года 6804 работника авиакомпании недополучили 400 млн рублей. Уточняется, что гендиректор имел финансовую возможность произвести выплаты, но «ставя личные интересы выше интересов работников компании, осуществлял расходы на выплату заработной платы себе, а также на иные услуги».

В отношении Бурдина возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ («полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы») и ч. 4 ст. 160 УК РФ («растрата в особо крупном размере»).

Ранее во вторник Мещанский суд Москвы заочно арестовал Александра Бурдина. Он также объявлен в международный розыск.