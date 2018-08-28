Экс-гендиректора «Трансаэро» заподозрили в растрате на 1,3 млрд рублей

Взгляд
29 августа, среда  |  Последнее обновление — 00:50  |  vz.ru
Разделы

Почему Лукашенко затевает новый нефтяной конфликт с Россией

Лукашенко разжигает новый экономический спор с МосквойФото: Иван Руднев/РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко разразился недовольной тирадой в отношении России на местном телеканале. Он озвучил целую серию упреков. Чем вызваны претензии Минска к Москве на этот раз? И что на самом деле хочет белорусский лидер? Подробности...
Перейти а раздел…

Европа начинает выдвигать США собственные условия

Президент Макрон выступает перед французскими дипломатамиФото: Philippe Wojazer/Reuters
Европа должна взять ответственность за свою безопасность, и значит, свой суверенитет. Заявления об этом прозвучали практически одновременно из Парижа и Берлина. Иначе говоря, две ключевые страны ЕС хотят изменить отношения всей Европы с Соединенными Штатами. Что означают эти поистине революционные заявления? Подробности...
Перейти а раздел…

Как российская армия будет уничтожать вражеские беспилотники

Футуристическая «двустволка» от Калашникова выбивает дроны из строя в радиусе 5 кмФото: Валерий Мельников/РИА Новости
Начинается новый этап военного строительства – в российской армии созданы подразделения по охоте на вражеские беспилотники. Легко вспомнить, что к таким действиям военных подтолкнуло происходящее в Сирии. Почему эта угроза признана настолько серьезной и какими методами с нею будут бороться российские военные специалисты? Подробности...
Перейти а раздел…

Зачем Трамп готовит новый удар по Сирии

Для Трампа удар по Сирии может оказаться отличным отвлекающим маневром перед промежуточными выборами в Конгресс СШАФото: Kevin Lamarque/Reuters
Министерство обороны России заявило о подготовке новых провокаций в Сирии и одновременном стягивании в регион военных сил США для массированного ракетного удара. Пентагон в ответ уже назвал эти заявления пропагандой. Однако подобная ситуация в точности повторялась перед двумя предыдущими нападениями США. Чем на этот раз вызвано желание Трампа ударить «хорошими и умными» ракетами по Сирии? Подробности...
Перейти а раздел…

Могут ли сотрудники полиции стрелять людям в спину

Мотивы напавшего на полицейских мужчины остаются невыясненнымиФото: кадр из видео
В Москве продолжается расследование нападения мужчины на сотрудников полиции. В результате ответного огня преступник был ранен в спину и позже скончался в реанимации. Насколько обоснованной была реакция полицейских и почему им не удалось сразу ликвидировать нападавшего, который находился в нескольких метрах от них? Подробности...
Перейти а раздел…

Министерство обороны возьмется за информационные войны

Андрей Манойло, профессор МГУ, член Научного совета при Совете Безопасности РФ
На момент весны 2014 года у России не было ни собственной системы информационного противоборства, ни специалистов в области психологических операций. А у США они были. Однако теперь ситуация может существенно измениться. Подробности...

Помочь «викингам» преодолеть пенсионный рубеж

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
С точки зрения средней продолжительности жизни, перейдя рубеж 40 лет, русский человек становится без пяти минут европейцем. Буквально из «принцессы» – живи коротко и красиво – становится восточноевропейской Золушкой, переживающей «у среднем» линию пенсионного возраста очень и очень достойно. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

В Германии десять тысяч немцев проснулись нацистами

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
До единоличного решения госпожи Меркель запустить в страну полтора миллиона молодых людей призывного возраста с Ближнего Востока неонацизм в стране практически сдох. Вопрос к залу: кому было нужно начать его возрождение, столкнув в одной стране столь противоположные культуры? Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
    Перейти а раздел…

    Кто такие russiablican и насколько они близки к «ватникам»?

    Сколько стоят разводы богатых и знаменитых?

    Как банки зарабатывают на пенсионерах?

      Перейти а раздел…

      Путин провел выходные на Енисее с Шойгу и Бортниковым

      Путин провел выходные на Енисее в Туве с Шойгу и Бортниковым. Как рассказал его пресс-секретарь Песков, президент «походил по горам, полюбовался красотами». В течение двух дней его также сопровождали директор Саяно-Шушенского заповедника Геннадий Киселев и глава Тувы Шолбан Кара-оол
      Подробности...
      Обсуждение: 43 комментария

      «Калашников» показал наш ответ электромобилю Илона Маска

      Концерн «Калашников» представил на форуме «Армия-2018» электрический концепт-кар CV-1 на базе советского «Ижа». Внешний вид этого вероятного конкурента Tesla вызвал неоднозначную реакцию в Сети
      Подробности...
      Обсуждение: 8 комментариев

      Российский ОПК показал оружие будущего

      Российское оружие ближайшего будущего увидели посетители военно-технического форума «Армия-2018», открывшегося в Кубинке. Наибольший интерес публики привлек на выставке боевой управляемый робот «Игорек», разработанный концерном «Калашников»
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Как на вас лично сказываются последствия вводимых против России экономических санкций?
        • Положительно

        • Отрицательно

        • Никак не сказываются

        Военный конфликт с Грузией в 2008 году – это в первую очередь:
        • Эпизод противостояния России и Запада

        • Последствие развала СССР

        • Исключительно провокация Саакашвили

        • Другое (предложите вариант в комментариях)

        Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова раскритиковала присвоение футболистам сборной России званий заслуженных мастеров спорта (ЗМС) за выход в 1/4 финала ЧМ-2018. Считаете ли вы результат футболистов высоким достижением?
        • Нет, Гамова права

        • Нет, звания ЗМС достойны лишь несколько игроков

        • Да, все члены сборной достойны этого звания

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:«Школьное» перемирие вступило в силу в Донбассе
          Дуров заявил о приверженности решению не сотрудничать с российскими спецслужбамиРаскрыты детали отдыха Путина в ТувеМедведев появился на публике впервые за две неделиОбъявлено время показа телеобращения Путина по пенсионной системе
          Климкин назвал сроки расторжения договора о дружбе с РоссиейВ ответ на претензии к покупке С-400 Турция спросила США про ЗРК PatriotШпионивший за Россией самолет НАТО едва не спровоцировал крупную авиакатастрофуСтали известны подробности о банде, устроившей массовое избиение прохожих в Петербурге
          США принуждают Китай к военному союзу с РоссиейПоявились подробности атаки на воинский эшелон в ЗабайкальеВ Telegram обсудили вероятность удара США по СирииПобоище в Германии показало, что терпение немцев на исходе

          Главная тема


          Почему Киев передумал по поводу договора о дружбе с Россией

          неожиданная реакция


          Вьетнамский тюремщик Маккейна опечалился смертью сенатора

          «канал связи»


          Пентагон высказался о секретности переговоров с Генштабом РФ

          «наверстать можно»


          Власти Крыма дали обещание по поводу качества услуг

          «проблема с переводами»


          Украинский чиновник борется в ООН с нормами русского языка

          звездный развод


          Адвокат Петросяна раскрыл тайный замысел Степаненко

          «неправильно ведем себя»


          Российские цыгане объяснили рост негативного отношения к ним

          территория ссср


          Молдавия приближается к исчезновению

          «промежуточный этап»


          Глава Генштаба Украины обесценил «самый страшный разгром» украинских военных

          Похвала Маккейну


          Сергей Худиев: Вера, которую утверждал сенатор, разрушается самими американскими элитами

          «миссионерская позиция»


          Андрей Тесля: Говоря о патриотическом воспитании – говорят обычно на самом деле об имитации

          «печально смотреть»


          Максим Ваганов: Новых образцов техники на Армии 2018 нет. Зато очень много макетов

          на ваш взгляд


          Как вы относитесь к решению руководства СССР о вводе войск в Чехословакию?

          Экс-гендиректора «Трансаэро» заподозрили в растрате на 1,3 млрд рублей

          28 августа 2018, 19:01

          Текст: Анна Инсарова

          Версия для печати

          Заочно арестованный бывший генеральный директор ОАО «АК «Трансаэро» Александр Бурдин подозревается растрате на сумму более 1,3 млрд рублей.

          По версии следствия, с октября 2015 года по сентябрь 2017 года Бурдин «злоупотребляя своими полномочиями, совершив ряд финансово-экономических сделок, похитил имущество путем растраты, причинив тем самым ОАО «АК «Трансаэро»» ущерб на общую сумму свыше 1 млрд 300 млн рублей», сообщили в СК.

          Кроме того, Бурдина подозревают в невыплате зарплат работникам. По данным СК, с марта по октябрь 2016 года 6804 работника авиакомпании недополучили 400 млн рублей. Уточняется, что гендиректор имел финансовую возможность произвести выплаты, но «ставя личные интересы выше интересов работников компании, осуществлял расходы на выплату заработной платы себе, а также на иные услуги».

          В отношении Бурдина возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ («полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы») и ч. 4 ст. 160 УК РФ («растрата в особо крупном размере»).

          Ранее во вторник Мещанский суд Москвы заочно арестовал Александра Бурдина. Он также объявлен в международный розыск.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............