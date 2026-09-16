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Индия вызвала пакистанского дипломата после столкновения военных кораблей
Индия заявила протест Пакистану после столкновения военных кораблей
Временный поверенный в делах Пакистана в Нью-Дели был вызван в МИД Индии, ему заявили протест из-за столкновения пакистанского военного корабля с кораблем ВМС Индии, говорится в пресс-релизе индийского министерства.
Министерство иностранных дел Индии вызвало временного поверенного в делах Пакистана для разбирательства, передает РИА «Новости». Поводом послужило столкновение пакистанского судна с кораблем индийских военно-морских сил.
«Временный поверенный в делах Высокой комиссии Исламской Республики Пакистан в Нью-Дели был сегодня вызван в Министерство иностранных дел Индии, где ему был заявлен решительный протест в связи с неприемлемыми и непрофессиональными действиями пакистанских военно-морских сил, приведшими к столкновению с кораблем ВМС Индии», – подчеркивается в пресс-релизе.
Дипломаты уточнили, что инцидент произошел в международных водах и не повлек серьезного ущерба. При этом маневры пакистанского флота прямо нарушили двустороннее соглашение от 1991 года об обмене предварительными уведомлениями о передвижении войск.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае прошлого года Индия и Пакистан достигли соглашения о прекращении огня в районе линии соприкосновения.
Позднее индийские вооруженные силы начали операцию «Синдур» с нанесением ударов по пакистанской территории.
В ответ Пакистан осуществил запуск ракет по объектам в Индии.