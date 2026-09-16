Минтранс одобрил запуск дополнительных «Ласточек» из Москвы в Рыбинск

Tекст: Вера Басилая

Министр транспорта Андрей Никитин и председатель Координационного совета по реализации приоритетных проектов Ярославской области, мэр Ярославля Артем Молчанов обсудили ключевые вопросы развития транспортной инфраструктуры региона, передает «Ярославский регион». Стороны затронули вопросы дорожного строительства и модернизации логистических узлов.

«Для нас принципиально важно, что приоритетные вопросы развития региона обсуждаются напрямую, мы находимся в постоянном диалоге с руководством Ярославской области», – отметил Андрей Никитин.

Особое внимание участники уделили маршруту Москва – Ярославль – Рыбинск в преддверии 60-летия туристического направления «Золотое кольцо». Артем Молчанов предложил расширить график движения поездов на будние дни, поскольку сейчас они курсируют только по выходным и праздникам. Это решение должно повысить деловую мобильность и стимулировать туризм.

На встрече также рассмотрели реконструкцию аварийного моста через реку Крутец в Рыбинске. Его закрытие заставит несколько тысяч горожан делать крюк более 100 км. Кроме того, в регионе активно строят третий мост через Волгу и расширяют федеральные автомобильные трассы.

В области уже досрочно обновили парк общественного транспорта и открыли восемь новых автобусных направлений. Продолжается масштабная реконструкция ярославской трамвайной сети. Специалисты восстановили 32 км путей и поставили 47 новых вагонов, а завершить работы планируют в 2027 году.

В конце августа между Москвой и Ярославлем начал курсировать двухэтажный поезд «Аврора».

Ранее на Московском центральном кольце стартовала обкатка беспилотной «Ласточки».

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев пообещал полностью обновить парк общественного транспорта в регионе до конца года.