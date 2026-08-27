Для всего мира Россия представляет собой своего рода «Альтер эго» – другое воплощение Запада, его альтернативную личность, существующую наряду с основной. Но ответить на вопрос о том, каково место России в мире, если это – не только анти-Запад, важно в первую очередь для нас самих.0 комментариев
Двухэтажная «Аврора» начала курсировать между Москвой и Ярославлем
Двухэтажный поезд «Аврора» начал ежедневное курсирование между Москвой и Ярославлем, преодолевая маршрут чуть более чем за три часа.
Первый рейс нового состава состоялся 26 августа, пишет «Ярославский регион». Теперь поезда будут курсировать между городами ежедневно, время в пути составит немногим более трех часов. В составе предусмотрены сидячие места, купе для маломобильных граждан и вагон-бистро. Все вагоны оснащены кондиционерами, биотуалетами и индивидуальными розетками.
«Губернатор Ярославской области Михаил Евраев участвовал в совместной очень сложной работе. Чтобы составить график движения поезда, нужно определить, с чем согласны два субъекта, и как правильно уложить пригородное движение, в том числе и грузовое. Я благодарен за эту работу», – отметил глава ОАО «РЖД» Олег Белозеров.
Мэр Москвы Сергей Собянин на презентации сообщил о грядущей реконструкции Ярославского вокзала, который сейчас обслуживает более 80 тыс. пассажиров в сутки. Ожидается, что к 2030 году пассажиропоток возрастет втрое. Строительные работы планируется начать до конца 2026 года после завершения проектирования.
По словам столичного градоначальника, в августе количество поездов увеличится с шести до восьми, что повысит число пассажирских мест на треть и разгрузит транспортную ситуацию. В будущем планируется увеличить количество рейсов до 18 пар.
В мае текущего года мэр Москвы Сергей Собянин открыл Ленинградский вокзал после масштабной реконструкции.
В июне губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил о восстановлении движения транспорта на выезде из Ярославля в сторону столицы.
В конце 2024 года скоростной двухэтажный поезд «Аврора» начал курсировать между Москвой и Петербургом.