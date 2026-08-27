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МИД выразил соболезнования в связи со смертью генерала Младича
Министерство иностранных дел России выразило глубокие соболезнования в связи со смертью боснийско-сербского генерала Ратко Младича.
Последние десять лет он находился в тюрьме ООН в Гааге, где отбывал наказание по приговору Международного трибунала по бывшей Югославии, напомнили в ведомстве.
«Российская сторона последовательно указывала на то, что процесс над Р. Младичем в Гааге и условия его заключения сопровождались пренебрежением его базовыми правами», – подчеркивается в сообщении на сайте МИД. Дипломаты отметили, что дело Младича стало проявлением двойных стандартов и антисербского уклона трибунала.
В МИД добавили, что Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов, ставший преемником МТБЮ, продолжал эту линию. Законным представителям генерала не предоставляли адекватную медицинскую информацию, а независимые врачи к нему не допускались. Кроме того, многочисленные ходатайства о временном освобождении для лечения в России или Сербии были отклонены.
В текущем году председатель механизма Грасьела Гатти Сантана неоднократно отказывала неизлечимо больному генералу в освобождении по гуманитарным основаниям. В ведомстве заявили, что показательная составляющая наказания ставилась выше гуманности, а ответственность за произошедшее полностью лежит на Международном остаточном механизме.
Напомним, сын бывшего командующего боснийских сербов Дарко Младич подтвердил информацию о кончине отца в гаагской тюрьме.
В мае текущего года генерал перенес очередной инсульт.
В апреле власти Сербии запросили срочный медицинский осмотр заключенного.