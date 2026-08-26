Я нарочно не называю имен и не обсуждаю, кто высказался за приезд американского рэпера в Россию, а кто – против. Тут важно именно то, что немалое число людей почувствовало жгучую потребность занять позицию по этому вопросу. Хотя, казалось бы, ничто такого интереса не предвещало.13 комментариев
Песков: Визит главы ЦРУ Рэтклиффа в Москву связана с контактами спецслужб
Директор ЦРУ США Джон Рэтклифф посетил Москву для обсуждения вопросов, связанных с контактами между спецслужбами, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков заявил Washington Post, что речь идет об «установлении контактов между спецслужбами». Издание пишет, что Песков не предоставил какие-либо дополнительные подробности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, директор ЦРУ прибыл в Москву на военно-транспортном самолете во Внуково.
Позднее американский военно-транспортный самолет покинул Москву.
Ранее Песков подтвердил сохранение отдельных контактов между спецслужбами России и США.