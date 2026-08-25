Я нарочно не называю имен и не обсуждаю, кто высказался за приезд американского рэпера в Россию, а кто – против. Тут важно именно то, что немалое число людей почувствовало жгучую потребность занять позицию по этому вопросу. Хотя, казалось бы, ничто такого интереса не предвещало.12 комментариев
Дмитриев назвал отказ ЕС от российского газа самоубийством
Евросоюз совершает энергетическим самоубийством, отказываясь от российского газа, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Издание Financial Times со ссылкой на данные Argus Media сообщило, что цены на сжиженный природный газ в северо-западной Европе выросли до максимума с января 2023 года из-за сокращения поставок через Ормузский пролив.
Европа пострадала сильнее других регионов, поскольку ее газовые запасы находились на более низком уровне, чем обычно, передает РИА «Новости».
Дмитриев прокомментировал публикацию в соцсети X: «Самые высокие цены на СПГ в ЕС с 2023 года и исторически низкие уровни запасов газа – FT подчеркивает энергетическое самоубийство ЕС, связанное с отказом от российских энергоресурсов».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитриев ранее заявил, что Евросоюз столкнулся с энергетическим кризисом, вызванным собственным отказом от российского газа.
Спецпредставитель президента России также объяснял резкое подорожание газа в Европе прекращением закупок сырья в России.
Дмитриев сообщал, что страны Европы из-за отказа от российской энергетики уже потеряли около 3 трлн евро.