Аномальная жара погубила 14 тыс. жителей Германии

Жертвами экстремальной жары в Германии стали почти 14 тыс. человек

Tекст: Мария Иванова

Около 14 тыс. человек скончались из-за зноя с начала года по девять августа, передает ТАСС.

Этот показатель стал самым высоким минимум с 1992 года. Для сравнения, в 1994 году эпидемиологи зафиксировали 10,1 тыс. смертей, а в 2018 году – 8,7 тыс.

Наибольшее число летальных исходов зафиксировано среди людей старше 75 лет, в этой группе скончались 10,3 тыс. пациентов. Специалисты Института Роберта Коха выделили два главных периода погодных аномалий. Первый удар стихии пришелся на конец июня, а второй накрыл страну в конце июля и начале августа.

Основная часть трагических случаев произошла в период с 22 по 28 июня, когда погибли 9,6 тыс. человек. В эти дни средняя суточная температура составляла 26,4 градуса Цельсия. При этом днем в некоторых районах столбики термометров поднимались выше 40 градусов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа Институт Роберта Коха зафиксировал гибель почти 12 тыс. жителей Германии из-за аномальной жары.

Европейская климатическая служба Copernicus назвала первые два месяца текущего лета самыми знойными в Западной Европе за всю историю наблюдений.

Министр окружающей среды ФРГ Карстен Шнайдер заявил об огромном ущербе немецкой экономике на фоне экстремальных погодных условий.