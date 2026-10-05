Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.5 комментариев
Обломки украинского беспилотника подожгли электробус с пассажирами в Курске
Хинштейн: Сбитый дрон ВСУ повредил остановку и электробус в Курске
Падение частей уничтоженного украинского БПЛА на улице Энгельса в Курске привело к возгоранию городского транспорта и ранению мирного жителя, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
Инцидент произошел в районе остановки общественного транспорта. В результате происшествия загорелся электробус, однако всех пассажиров удалось оперативно эвакуировать.
«По предварительной информации, сбитые обломки упали в районе остановки общественного транспорта на Энгельса. Поврежден электробус, он загорелся. Пассажиров оперативно эвакуировали. К сожалению, есть пострадавший – ему на месте оказывается медпомощь», – написал Хинштейн в Max.
Из-за падения частей аппарата движение транспорта на данном участке дороги оказалось затруднено. Кроме того, губернатор уточнил, что в Железнодорожном округе города получил повреждения частный дом.
Там ранения получила одна женщина, которой врачи также оказывают всю необходимую помощь. Власти продолжают уточнять информацию и держат ситуацию под контролем.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине сентября украинский беспилотник взорвался на территории автобусного парка Курска.
За несколько дней до этого в результате массированного налета дронов в областном центре пострадали два человека.
В июне мирный житель получил серьезные травмы при ударе аппарата ВСУ по остановке в Рыльском районе.