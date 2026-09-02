Tекст: Мария Иванова

Необоснованные выпады немецкого руководства напрямую связаны с электоральными процессами внутри страны, передает РИА «Новости».

Ранее Берлин объявил о намерении закрыть российское генеральное консульство в Бонне и прекратить работу Русского дома. Кроме того, немецкие чиновники бездоказательно обвинили Москву в причастности к инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпцига.

«Придумали историю вокруг беспилотника. Откуда, что, зачем, почему – ничего не важно, главное, найден повод… Зачем нужен был повод Германии? У них предстоят выборы, выборы внутри Германии», – подчеркнула дипломат на полях Восточного экономического форума.

По словам представителя внешнеполитического ведомства, в Германии стремительно растет рейтинг политиков, критикующих официальный курс властей. Граждане все чаще поддерживают тех, кто выступает против ухудшения отношений с Россией, считая их позицию более перспективной и разумной.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии решили закрыть генеральное консульство России в Бонне.

Накануне правительство ФРГ возложило на Москву ответственность за инцидент с беспилотниками в аэропорту Лейпцига.

Президент России Владимир Путин объяснил данные обвинения тяжелым внутриполитическим положением немецкого руководства.