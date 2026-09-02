Власти заявили о готовности ответить на угрозы гражданской авиации

Глава Минтранса Никитин сообщил о готовности России ответить на угрозы террористов

Tекст: Дарья Григоренко

Никитин заявил о постоянном совершенствовании требований безопасности полетов и аэропортов, передает РИА «Новости».

«Мы постоянно совершенствуем требования безопасности полетов и безопасности аэропортов, и на все это есть ответы. На все эти угрозы, которые террористы озвучивают, ответы есть», – сказал он в кулуарах ВЭФ.

По словам главы ведомства, Росавиация находится в режиме оперативного диалога со спецслужбами и Министерством обороны. Это позволяет своевременно реагировать на угрозы гражданской авиации, подчеркнул министр, комментируя заявления Владимира Зеленского.

Никитин также добавил, что ведомство работает в тесном контакте с Росгвардией, чтобы не допустить значимых перерывов в работе гражданской авиации. При этом он отметил возможность введения временных ограничений в аэропортах ради обеспечения безопасности полетов.

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