Множество русских людей, которые пришли почтить греческого святого – важное свидетельство единства Церкви, того, что мы прежде всего православные христиане, а потом уже греки, русские или люди каких-то еще языков и племен.0 комментариев
Власти заявили о готовности ответить на угрозы гражданской авиации
Глава Минтранса Никитин сообщил о готовности России ответить на угрозы террористов
Министр транспорта России Андрей Никитин заявил о готовности страны своевременно реагировать на угрозы гражданской авиации со стороны террористов.
Никитин заявил о постоянном совершенствовании требований безопасности полетов и аэропортов, передает РИА «Новости».
«Мы постоянно совершенствуем требования безопасности полетов и безопасности аэропортов, и на все это есть ответы. На все эти угрозы, которые террористы озвучивают, ответы есть», – сказал он в кулуарах ВЭФ.
По словам главы ведомства, Росавиация находится в режиме оперативного диалога со спецслужбами и Министерством обороны. Это позволяет своевременно реагировать на угрозы гражданской авиации, подчеркнул министр, комментируя заявления Владимира Зеленского.
Никитин также добавил, что ведомство работает в тесном контакте с Росгвардией, чтобы не допустить значимых перерывов в работе гражданской авиации. При этом он отметил возможность введения временных ограничений в аэропортах ради обеспечения безопасности полетов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал угрозы Владимира Зеленского авиакомпаниям заявкой на государственный терроризм.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Захарова сравнила Украину с террористическим халифатом.