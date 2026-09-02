Лось застрял в отбойнике на Киевском шоссе в Москве

На Киевском шоссе в Москве лось застрял в дорожном отбойнике

Tекст: Мария Иванова

Инцидент с диким животным произошел на 23-м километре Киевского шоссе в районе станции метро «Саларьево», передает ТАСС.

«Инцидент произошел на 23-м км Киевского шоссе в районе метро «Саларьево». Предварительно, лось застрял в отбойнике и не может выбраться», – сообщил собеседник агентства.

На месте происшествия уже работают сотрудники экстренных служб. Для безопасного освобождения сохатого спасатели ожидают прибытия ветеринаров, которые помогут оказать животному квалифицированную помощь.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае лось ворвался в жилой дом в Калининграде.

В прошлом году жители Подмосковья заметили нашествие сохатых в районе Красногорска.