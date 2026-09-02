Геноцид поляков должен был произойти еще до Волынской резни – и в значительно большем масштабе. Заказчиком выступал Гитлер, исполнителями, как обычно, украинцы. Но поход Красной армии на Западную Украину и Западную Белоруссию не дал реализоваться этим планам.0 комментариев
Лось застрял в отбойнике на Киевском шоссе в Москве
На Киевском шоссе в Москве лось застрял в дорожном отбойнике
Дикое животное оказалось в ловушке на оживленной столичной магистрали в районе станции метро «Саларьево», потребовалась помощь спасателей и ветеринаров.
Инцидент с диким животным произошел на 23-м километре Киевского шоссе в районе станции метро «Саларьево», передает ТАСС.
«Инцидент произошел на 23-м км Киевского шоссе в районе метро «Саларьево». Предварительно, лось застрял в отбойнике и не может выбраться», – сообщил собеседник агентства.
На месте происшествия уже работают сотрудники экстренных служб. Для безопасного освобождения сохатого спасатели ожидают прибытия ветеринаров, которые помогут оказать животному квалифицированную помощь.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае лось ворвался в жилой дом в Калининграде.
В прошлом году жители Подмосковья заметили нашествие сохатых в районе Красногорска.