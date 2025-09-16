Нашествие лосей заметили в Подмосковье

Tекст: Алексей Дегтярев

У здания правительства в Красногорске заметили ночью одного лося, еще два лося закрыли купальный сезон, сообщает телеканал 360 со ссылкой на публикации в соцсетях.

Еще одного такого зверя заметили на станции скорой помощи.

Ранее в России зафиксировали нашествие гигантских ядовитых пауков-ос, их заметили на дачных участках в Подмосковье, Владимирской, Тульской, Калужской и Челябинской областях. Популяция этих членистоногих стремительно выросла из-за аномальной жары.