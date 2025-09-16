На фоне успехов Китая в области искусственного интеллекта Запад теряет монополию на установление правил игры в этой передовой индустрии и под предлогом борьбы с цифровым неравенством предлагает не что иное, как замещение исчезающего USAID западными ИИ-гигантами.0 комментариев
Нашествие лосей заметили в Подмосковье
В Московской области местные жители массово публикуют в социальных сетях видеозаписи с лосями, которые начали появляться в районе Красногорска.
У здания правительства в Красногорске заметили ночью одного лося, еще два лося закрыли купальный сезон, сообщает телеканал 360 со ссылкой на публикации в соцсетях.
Еще одного такого зверя заметили на станции скорой помощи.
Ранее в России зафиксировали нашествие гигантских ядовитых пауков-ос, их заметили на дачных участках в Подмосковье, Владимирской, Тульской, Калужской и Челябинской областях. Популяция этих членистоногих стремительно выросла из-за аномальной жары.