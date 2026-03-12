С наемниками иностранного легиона ВСУ проблемы стали возникать с самого начала – по причине низкой дисциплины и склонности к криминалу. Многие из них занялись контрабандой оружия и наркоторговлей, случались и внутренние разборки с убийствами.0 комментариев
Тульские инженеры расширили линейку дронов «Овод»
Тульские инженеры при поддержке Кулибин-клуба Народного фронта расширили линейку дронов «Овод».
К уже известной модели добавились новые беспилотники «Провод», «Проводник» и «Свод», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Разработчик и руководитель компании-производителя Андрей Иванов отметил, что клуб играет ключевую роль в технологическом развитии. «В Кулибин-клубе достаточно компетенций, чтобы распознать что-то диковинное, но крутое. Благодаря его работе обеспечивается и осуществляется технологический скачок», – сказал он.
По словам Иванова, БПЛА «Овод» производится с различными размерами – семь, десять, 15 дюймов, а в ближайшее время в серию выйдут дроны размером 32 дюйма, затем – 34 дюйма. Кроме того, была разработана линейка «Довод», использующая не только ручное управление, но и техническое зрение, позволяющее беспилотным устройствам, таким как грузовые дроны «Баба-яга», выполнять задачи автономно.
Предприятие в Туле насчитывает около 200 сотрудников, многие из которых – ветераны спецоперации на Украине, уточнил представитель Кулибин-клуба Глеб. Специалисты поддерживают тесный контакт с бойцами на передовой для быстрой адаптации продукции к условиям фронта, а боевой опыт сотрудников помогает совершенствовать дроны.
В линейке также представлены воздушные ретрансляторы «Проводник», способные зависать в заданной точке без излучения радиосигнала, и беспилотники «Свод» с интеллектуальным наведением, автосопровождением и автономным поражением цели. «Довод» способен точно позиционироваться в пространстве благодаря захвату до 300 точек, а «Свод» использует элементы искусственного интеллекта для выбора и поражения цели на расстоянии до двух километров в ясную погоду.
Кулибин-клуб Народного фронта занимается поиском лучших отечественных инженерных решений, тестированием и поддержкой их серийного производства. Благодаря этой инициативе на передовую уже поставлены тысячи современных средств радиоэлектронной борьбы, квадрокоптеры и самоходные роботы.