Бессент допустил конвоирование судов через Ормузский пролив с коалицией

Бессент: США могут создать международную коалицию для судов в Ормузском проливе
Министр финансов США Скотт Бессент заявил о возможности формирования международной коалиции для сопровождения судов в Ормузском проливе, отметив, что сообщения о минировании не подтвердились.
По словам Бессента, США рассматривают возможность создания международной коалиции для сопровождения судов в Ормузском проливе, как только это будет возможно с военной точки зрения, передает ТАСС.
Бессент отметил, что сообщения о минировании Ормузского пролива со стороны Ирана не соответствуют действительности. По его словам, по проливу продолжают проходить танкеры, включая иранские и суда под китайским флагом, что подтверждает отсутствие мин.
Также он подчеркнул, что ситуация в регионе остается под контролем, несмотря на появляющиеся слухи и опасения по поводу безопасности судоходства через Ормузский пролив.
Суда, которые намереваются пересечь Ормузский пролив, теперь должны заранее получать согласование от военно-морских сил Ирана.
Индийские власти уже начали обсуждать с Ираном разрешение на проход 20 танкеров с нефтью и сжиженным природным газом через Ормузский пролив.
Власти США на фоне остановки нефтяного трафика запланировали организовать систему военных конвоев в Ормузском проливе.
Президент Дональд Трамп выразил готовность задействовать ВМС для сопровождения танкеров в случае необходимости.