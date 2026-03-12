Бессент допустил конвоирование судов через Ормузский пролив с коалицией

Бессент: США могут создать международную коалицию для судов в Ормузском проливе

Tекст: Вера Басилая

По словам Бессента, США рассматривают возможность создания международной коалиции для сопровождения судов в Ормузском проливе, как только это будет возможно с военной точки зрения, передает ТАСС.

Бессент отметил, что сообщения о минировании Ормузского пролива со стороны Ирана не соответствуют действительности. По его словам, по проливу продолжают проходить танкеры, включая иранские и суда под китайским флагом, что подтверждает отсутствие мин.

Также он подчеркнул, что ситуация в регионе остается под контролем, несмотря на появляющиеся слухи и опасения по поводу безопасности судоходства через Ормузский пролив.

Суда, которые намереваются пересечь Ормузский пролив, теперь должны заранее получать согласование от военно-морских сил Ирана.

Индийские власти уже начали обсуждать с Ираном разрешение на проход 20 танкеров с нефтью и сжиженным природным газом через Ормузский пролив.

Власти США на фоне остановки нефтяного трафика запланировали организовать систему военных конвоев в Ормузском проливе.

Президент Дональд Трамп выразил готовность задействовать ВМС для сопровождения танкеров в случае необходимости.