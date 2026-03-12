Tекст: Елизавета Шишкова

Россия проведет 19 марта международный телемост с участием более 40 стран, посвященный преступлениям вооруженных сил Украины в Белгородской области. Об этом сообщил Мирошник в своем Telegram-канале, комментируя удар по спорткомплексу в поселке Маслова Пристань в 2025 году.

Дипломат подчеркнул: «Восстанавливаем подробности преступления». Он также добавил, что цель телемоста – «доступное объяснение, что происходит сейчас в Белгородской области и за какие преступления придется нести ответственность киевскому режиму».

Как уточнил Мирошник, в октябре 2025 года вооруженные силы Украины нанесли массированный удар по физкультурно-оздоровительному центру в Масловой Пристани, который является сугубо гражданским объектом. В результате атаки погибли три мирных жителя, еще 14 получили ранения.

В октябре после обстрела поселка три человека оказались в тяжелом состоянии.

Уголовные дела о терактах возбуждены после атак на автобус в Брянской области и поселок Маслова Пристань в Белгородской области, в результате которых погибли и пострадали мирные жители.

Позже в результате удара по поселку Маслова Пристань пострадали десять человек, в том числе двое несовершеннолетних.