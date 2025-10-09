Интернет уже не наш, не личный. Точнее, есть и наш интернет, а есть тот, который постепенно присваивает себе государство. И присваивает, надо отметить, довольно эффективно. Электронный документооборот, служебные приложения, коммуникация с бюрократами. И вот где среди этого может быть место мату?7 комментариев
В Белгородской области трое человек оказались в реанимации после удара ВСУ
Среди 12 раненых в результате утреннего обстрела поселка Маслова Пристань три человека оказались в тяжелом состоянии, еще восемь продолжают лечение в больницах, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
Губернатор в своем Telegram-канале сообщил, что 13 человек получили ранения, восемь человек до сих пор находятся в больнице, трое из них в тяжелом состоянии.
По словам Гладкова, белгородские врачи поддерживают связь с федеральным медицинским центром, чтобы при необходимости направить пострадавших в Москву. Пока вся необходимая медицинская помощь оказывается на месте.
Ранее глава белгородского минздрава Андрей Иконников сообщал, что при ракетном ударе по региону число пострадавших выросло до 11 человек.
Напомним, при ракетном обстреле поселка Маслова Пристань в Белгородской области погибли три человека, 10 получили ранения.