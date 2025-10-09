В Белгородской области трое человек оказались в реанимации после удара ВСУ

Tекст: Алексей Дегтярев

Губернатор в своем Telegram-канале сообщил, что 13 человек получили ранения, восемь человек до сих пор находятся в больнице, трое из них в тяжелом состоянии.

По словам Гладкова, белгородские врачи поддерживают связь с федеральным медицинским центром, чтобы при необходимости направить пострадавших в Москву. Пока вся необходимая медицинская помощь оказывается на месте.

Ранее глава белгородского минздрава Андрей Иконников сообщал, что при ракетном ударе по региону число пострадавших выросло до 11 человек.

Напомним, при ракетном обстреле поселка Маслова Пристань в Белгородской области погибли три человека, 10 получили ранения.