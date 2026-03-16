Средства ПВО сбили пять дронов над Ульяновской областью
В небе над Ульяновской областью перехватили несколько воздушных целей, упавших затем в Чердаклинском районе, сообщил глава региона Алексей Русских.
Военные нейтрализовали пять беспилотных летательных аппаратов противника, место падения обломков зафиксировано в Чердаклинском районе, указал губернатор в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, в результате падения сбитых объектов никто из местных жителей не пострадал. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб и ведомств.
Власти напомнили гражданам о категорическом запрете на публикацию кадров работы ПВО или снимков дронов в интернете. Приближаться к фрагментам уничтоженной техники опасно для жизни.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские средства противовоздушной обороны ранее перехватили два летательных аппарата над Ульяновской областью. В начале марта система ПВО уничтожила еще два беспилотника в этом регионе.