Средства ПВО сбили пять дронов над Ульяновской областью

Tекст: Алексей Дегтярёв

Военные нейтрализовали пять беспилотных летательных аппаратов противника, место падения обломков зафиксировано в Чердаклинском районе, указал губернатор в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, в результате падения сбитых объектов никто из местных жителей не пострадал. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб и ведомств.

Власти напомнили гражданам о категорическом запрете на публикацию кадров работы ПВО или снимков дронов в интернете. Приближаться к фрагментам уничтоженной техники опасно для жизни.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские средства противовоздушной обороны ранее перехватили два летательных аппарата над Ульяновской областью. В начале марта система ПВО уничтожила еще два беспилотника в этом регионе.