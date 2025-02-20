Минобороны: У погибших военных ВСУ в Курской области нашли подавляющие боль стимуляторы

Tекст: Александра Юдина

По данным ведомства, российские военные в Курской области нашли у погибших солдат ВСУ боевые стимуляторы среди личных вещей, передает ТАСС.

В Минобороны отметили, что эти вещества позволяют солдатам противника не чувствовать боли и страха.

Как отметил командир батальона с позывным Странник, под действием этих препаратов солдаты ВСУ продолжали действовать даже после взрывов гранат или обстрела.

Кроме того, командир батальона демонстрировал трофеи, захваченные в одном из освобожденных населенных пунктов.

Среди них были ручные гранаты, такие как американские M67 и немецкие DM-51A2, а также другое оружие западного производства, включая два американских пулемета M240, шведский гранатомет АТ-4 и украинский аналог автоматического гранатомета Мк-19 с боеприпасами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, по данным Генштаба России, освобождено 64% захваченной ВСУ территории Курской области.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы России перешли через границу в Курской области и вклинились в территорию противника.

За все время боевых действий на Курском направлении ВСУ уже потеряли более 62 тыс. военнослужащих, сообщили в Минобороны.