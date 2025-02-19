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    19 февраля 2025, 21:00 • Общество

    Армия России готова выбить «курский козырь» из рук Зеленского

    Армия России готова выбить «курский козырь» из рук Зеленского
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Евгений Крутиков

    Как заявил президент России Владимир Путин, вооруженные силы РФ перешли через границу в Курской области и вклинились в территорию противника. Это не единственное важное событие на территориях, временно оккупированных ВСУ. Там назревает перелом, после которого Киев потеряет «козырь», которым хотел воспользоваться на переговорах.

    «Ночью бойцы 810-й бригады пересекли границу Российской Федерации и Украины и вышли на территорию противника», – сказал глава российского государства, отвечая на вопросы журналистов в ходе посещения завода по производству БПЛА.

    При этом Владимир Путин подчеркнул, что ВС РФ наступают по всей линии боевого соприкосновения.

    Действительно, в Курской области произошли военные события, тактически не менее значимые, чем прорыв через украинскую границу на юго-западном участке фронта, о котором упомянул президент.

    Чуть ранее Минобороны РФ сообщило, что российские войска установили контроль над трассой Суджа – Рыльск в Курской области. Это произошло после того, как части группировки «Север» заняли населенный пункт Свердликово. Затем подразделения ВДВ выбили противника из нескольких опорных пунктов на берегу реки Локня и продвинулись на 1,2 км в окрестностях Лебедевки.

    ВСУ пытались сопротивляться. В Свердликово отправили пять бронегрупп на четырех БМП при поддержке танка, но эта контратака была отбита десантниками, техника украинцев уничтожена, а личный состав рассеян.

    В результате наступательных действий ВС РФ в предыдущие месяцы позиции украинцев превратились в «кишку», вытянутую от границы на северо-восток. Все ее снабжение висит на единственной трассе. Начиная со среды этот канал перекрыт, а крупная группировка ВСУ вдоль трассы Суджа – Льгов попадает в тактическое окружение.

    После освобождения Лебедевки (а это, с высокой долей вероятности, может произойти в ближайшие дни) ВС РФ поставят под огневой контроль все линии снабжения и поставок боеприпасов противника в районе Малой Локни и Погребков. Это самая дальняя точка проникновения ВСУ на территорию Курской области. Сейчас там идут ожесточенные бои, но физическое перерезание трассы поставит всю группировку противника в безвыходное положение.

    Стоит подчеркнуть, что действия ВСУ в Курской области опираются на постоянный подвоз резервов и снабжения. Киев старается поддерживать на этом направлении одинаковую численность живой силы в 50-55 тыс. человек. Это очень много для столь небольшого участка фронта, и украинская группировка ежедневно несет там существенные потери.

    Причин, по которым оперативная активность украинцев в Курской области построена на постоянном накачивании группировки людьми ради «круглой» цифры в 50 тыс., две.

    Во-первых, никаких других методов, кроме как брать количеством, у ВСУ по большей части нет. Во-вторых, в Киеве до сих пор придерживаются концепции, согласно которой значительность группировки в Курской области будет вынуждать ВС РФ снимать подразделения с других участков фронта.

    Однако ВС РФ части с других направлений не снимают, а темпы продвижения на Запад даже увеличивают.

    Кое-где в оптический прицел уже видна Днепропетровская область.

    В то же самое время группировка ВСУ в Курской области попала в логистическую зависимость от одной- единственной трассы снабжения из Сумской области. У Суджи как естественного логистического узла эта дорога расходится по трем направлениям, что и определило три изначальных вектора проникновения колонн оккупантов вглубь Курской области. К настоящему моменту направление на Рыльск полностью стабилизировано, а вектор на Льгов оказался в полуокружении.

    Стратегия ВС РФ при освобождении временно оккупированных территорий в Курской области заключается в уже привычных фланговых маневрах по перерезанию линий снабжения узлов обороны противника. Эта тактика прекрасно себя зарекомендовала еще под Угледаром, а сейчас аналогичная операция проводится у (Красноармейска) Покровска.

    Раздутая численность группировки противника в Курской области – главная причина того, что ВС РФ отказались от лобовых штурмовых действий в направлении Суджи. После освобождения Черкасской Конопельки такая операция напрашивалась, но могла привести к большим потерям. В таких условиях проведение удушающего охвата с перерезанием ключевых трасс – весьма перспективная стратегия.

    Сама география приграничной зоны ограничивает противника в выборе действий. Потеряв позиции на дороге на Рыльск, ВСУ цепляются за выступ по трассе на Льгов и периодически собирают бронированные группы для попыток прорыва по последней трассе – на Большое Солдатское через хутор Бердынь. Последняя такая попытка отмечалась примерно месяц назад и успеха не имела.

    Стратегическая мысль киевского генштаба и здесь загнала себя в угол: направление на Бердынь вообще единственное, где противник может себе позволить концентрировать силы для проведения наступательных операций. Соответственно, российские военные готовы к такому развитию событий.

    Если бы речь шла о «нормальном», а не политизированном военном планировании, ВСУ давно уже стоило свернуть как минимум один выступ – на Льгов, отступив к Судже. Теперь, после занятия десантниками Свердликова, эта группировка обречена.

    Но Киев считает, что оккупированная часть Курской области – это ценный переговорный ресурс и «козырь» на будущее, отсюда и самоубийственная стратегия по удержанию территории за счет закачки туда резервов.

    Но сколько веревочке ни виться, а конец уже виден. Основная трасса Сумы – Суджа поставлена под огневой контроль российскими дронами. Противник начинает испытывать «боеприпасный голод», что постепенно будет сказываться на качестве огня.

    Вполне возможно, в Киеве внутренне смирились с тем, что в ближайшее время потеряют до 80% зоны оккупации в Курской области, и вся авантюра сведется к удержанию Суджи. Но гарнизон в Судже постепенно теряет мотивацию и боеспособность, хотя Киев не выказывает намерений оставить передовые позиции к востоку от города (до Бердыня).

    В конце концов будет как в Угледаре и Курахове: из города придется бежать тогда, когда бежать уже некуда. Только в случае с Угледаром изначально было несколько путей отступления, а в Судже он всегда один.

    Если ВС РФ смогут контролировать дорогу на Сумы западнее Суджи, то масштабы этого котла превзойдут все предыдущие.

    После освобождения Свердликова перекресток дорог в Заолешенке (пригород Суджи со знаменитой «Пятерочкой», разграбленной украинцами) может стать основной целью наших десантников. Для этого требуется форсировать речку Попадья, но уже вопрос тактики.

    Другой вариант развития событий: срезание выступа по трассе на Льгов путем продвижения на восток и юго-восток от Свердликова или по берегу реки Локня в направлении на населенный пункт Казачья Локня – тоже со срезанием выступа и с угрозой для группировки в Судже.

    Все эти сценарии предусматривают разделение группировки противника и уничтожение его по частям с целью минимизации потери и избегания фронтальных ударов. Это чрезвычайно важно, учитывая концентрацию украинцев на один километр фронта, в ряде мест превышающую любые нормативы.

    В проведении таких операций, как в оккупированной части Курской области, всегда есть один или несколько промежуточных переломных моментов, после чего события начинают ускоряться. Таким моментом для ВСУ грозит стать занятие Свердликова и выход по берегу реки Локня вглубь позиций противника более чем на километр.

    Тактическая ситуация резко изменилась за двое суток, появились новые позиции, открывается планирование на окружение Суджи. Это обещает стать началом последней стадии операции по освобождению Курской области.

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