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Российские войска освободили Свердликово в Курской области
Подразделения группировки «Север» в ходе наступления освободили Свердликово в Курской области, сообщили в Минобороны.
Были отражены четыре контратаки противника, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Нанесено поражение формированиям двух танковых, тяжелой механизированной, пяти механизированных, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, бригадам морской пехоты и теробороны, а также трех штурмовых полков ВСУ около Гончаровки, Гуева, Замостья, Заолешенки, Казачьей Локни, Колмакова, Куриловки, Лебедевки, Локни, Никольского, Рубанщины и Южного.
Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника возле Бондаревки, Гоголевки, 1-го Княжьего, Косицы, Малой Локни, Мартыновки, Махновки, Мелового, Николаевки, Черкасского Поречного, а также Басовки, Беловод, Веселовки, Журавки и Юнаковки в Сумской области, отчитались в Минобороны.
За минувшие сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих, уничтожены четыре танка, в том числе американский Abrams, три машины пехоты, в том числе две американские БМП Bradley, три бронетранспортера, 15 бронемашин, три самоходные артиллерийские установки и артиллерийское орудие, пусковая установка и РЛС норвежского зенитного ракетного комплекса NASAMS, а также пункт управления БПЛА.
В плен сдались четыре военнослужащих ВСУ.
За все время боевых действий на курском направлении противник потерял более 61 310 военнослужащих, 369 танков, 276 машин пехоты, 222 бронетранспортера, 1901 бронемашину, 2017 автомобилей, 445 артиллерийских орудий, 48 пусковых установок РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и шесть MLRS, 22 пусковых установки ЗРК, восемь транспортно-заряжающих машин, 109 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, семь РЛС ПВО, 48 единиц инженерной и другой техники, подытожили в оборонном ведомстве.
Ранее в понедельник Минобороны сообщило, что российские войска освободили Фиголевку в Харьковской области.
Между тем стало известно что смертность среди украинских солдат в Курской области увеличилась из-за холода.
В минувшие выходные сообщалось, что ВС России отразили три контратаки ВСУ на курском направлении.